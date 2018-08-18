|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 14:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:20
Там такая схема, что я глаза поломал.
Не рассмотрели Винницу как новую столицу. Хотя я тоже не рассматриваю.
ЗЫ. Березняки гостинки от 3500 (грн). Не скажу, то раньше минимум был 7000, но дешевле 7000 нужно было поискать.
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:44
Эксперты выделили 5 типов людей по типу их потребительского поведения во время кризиса:
1. Аскеты (21%)
Большая часть из них — люди 18-24 лет. Они экономят на всем, кроме еды. Когда вкусняшки — сама жизнь.
2. Инвесторы (17%)
Совершают траты на перспективу. Покупают автомобили и недвижимость, страхуют себя, свое имущество, покупают золото, открывают вклады.
3. Стратеги (23%)
Увеличили затраты на многие виды товаров и услуг, которые не являются предметами первой необходимости. Чаще покупают алкоголь, витамины, ювелирку, смартфоны, бытовую технику.
Ремонтируют зубы, квартиры и автомобили, приводят в порядок здоровье пока есть возможность, а цены не выросли еще больше.
4. Паникеры (18%)
Большая их часть — люди со средним заработком. Они закупают впрок товары первой необходимости. Увеличили также траты на кофе, сладкое, деликатесы, косметику, корма для животных и средства личной гигиены.
5. Рационалисты (21%)
Живут так, как жили раньше. Их затраты остались на прежнем уровне.
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:03
Гугл выдаёт только самолётодвигателестроителя и долгожителя как Амосов
Вы не поделитесь информацией(ссылкой) об успехе именно вашего Микулина и что там в этой истории аномального?
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:27
я куплю у вас что то за пол цены. пишите.
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:28
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:31
Переносить не будут. Будет усиление обороны с севера, по сути Ирпень и Буча прекратят свое сущестование как альтернатива КРЖН.
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:37
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:40
Опыт работы министерств не в Киеве есть. Когда было мин.угля, оно располагалось в Донецке.
Это было задолго до диджитализации. Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
Для "решал" это будет печалькой.
|