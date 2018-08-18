RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97519752975397549755>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
https://forbes.ua/inside/nova-geografiy ... 42022-5455
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:20

  BIGor написав:Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
https://forbes.ua/inside/nova-geografiy ... 42022-5455


Там такая схема, что я глаза поломал.
Не рассмотрели Винницу как новую столицу. Хотя я тоже не рассматриваю.

ЗЫ. Березняки гостинки от 3500 (грн). Не скажу, то раньше минимум был 7000, но дешевле 7000 нужно было поискать.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4288
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:44

Эксперты выделили 5 типов людей по типу их потребительского поведения во время кризиса:

1. Аскеты (21%)

Большая часть из них — люди 18-24 лет. Они экономят на всем, кроме еды. Когда вкусняшки — сама жизнь.

2. Инвесторы (17%)

Совершают траты на перспективу. Покупают автомобили и недвижимость, страхуют себя, свое имущество, покупают золото, открывают вклады.

3. Стратеги (23%)

Увеличили затраты на многие виды товаров и услуг, которые не являются предметами первой необходимости. Чаще покупают алкоголь, витамины, ювелирку, смартфоны, бытовую технику.

Ремонтируют зубы, квартиры и автомобили, приводят в порядок здоровье пока есть возможность, а цены не выросли еще больше.

4. Паникеры (18%)

Большая их часть — люди со средним заработком. Они закупают впрок товары первой необходимости. Увеличили также траты на кофе, сладкое, деликатесы, косметику, корма для животных и средства личной гигиены.

5. Рационалисты (21%)

Живут так, как жили раньше. Их затраты остались на прежнем уровне.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:03

  striped написав:Мне кажется, что Фиала это не "крупный инвестор", а ширма. Потому "его" "проект" благодаря этой сверхспособности может и взлететь.

А любителям рассказать истории про успешный успех лендлордов могу посоветовать почитать историю успеха Микулина, который сейчас варит пиво.

Гугл выдаёт только самолётодвигателестроителя и долгожителя как Амосов
Вы не поделитесь информацией(ссылкой) об успехе именно вашего Микулина и что там в этой истории аномального?
барабашов
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 16.06.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:27

  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.

я куплю у вас что то за пол цены. пишите.
Олежан
 
Повідомлень: 622
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:28

  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

я считаю это бредом т.к. ракеты туда легко долетают
Олежан
 
Повідомлень: 622
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:31

  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

Переносить не будут. Будет усиление обороны с севера, по сути Ирпень и Буча прекратят свое сущестование как альтернатива КРЖН.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11151
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 2425 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:37

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:
Тут просто необхідно бути адекватному і вірити в свій прогноз. Але люди які накидують в «якщо не буде НАТО то всьо, а Я казав що буде війна, а столицю перенесуть в ібеня і т.д.» замість повірити самому собі - сидять і не вірять в свій прогноз і думають ще докупити та продовжувати пити кров орендарів.

От і вся історія.


Якщо і докупляти то не у Кийові.
Навіть Зрадіо писав про диверсифікацію.
Якщо пан думає що далі буде впарювати з відділів продаж лайно в Києві для інвештирів, то тупо помиляється.

О, привіт. Так що там з ціною на Чабанчики якщо Украіна не в НАТО?


Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6748 раз.
Подякували: 3775 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:40

  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

Опыт работы министерств не в Киеве есть. Когда было мин.угля, оно располагалось в Донецке.
Это было задолго до диджитализации. Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
Для "решал" это будет печалькой.
Клиент_
 
Повідомлень: 245
З нами з: 25.02.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97519752975397549755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21963 6149714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 14:14
vkladchiik
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.