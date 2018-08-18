RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9752975397549755>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:50

  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

Переносить не будут. Будет усиление обороны с севера, по сути Ирпень и Буча прекратят свое сущестование как альтернатива КРЖН.


Это ваши мысли или инсайд ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:55

  rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?


Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:56

  Barmaleyka написав:Писаренко сьогодні викладав сторі і такі цифри приводив:
-1-кімнатні квартири здають зі скидкою 35-40%
-3-кімнатні зі скидкою 60%
-квартири ціною вище 3000$ здати зараз неможливо;
-інтерес для покупки мають лише інвестори (для життя ніхто не хоче купляти);
-лише 10% готові продати квартири з дисконтом 50%
-загалом очікує падіння цін на 30% в кращому випадку.

А квартиры по 2500 или там по 2куе как разгребают, со слезами на глазах или с 70% дисконтом? И если это допустим одна квартира в Г9а 1к, за 2500, а другая - почти рядом 6к с тремя сортирами и в 300плюс метров за 4-5куе?
У нас с первой волной со Жданова 3к вообще пропали с рынка. Те в которых жить и не рыгать с семьёй можно. Теперь пропали вообще все квартиры кроме самого жира по львовским ценам.
барабашов
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 16.06.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:58

  Клиент_ написав:
  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

Опыт работы министерств не в Киеве есть. Когда было мин.угля, оно располагалось в Донецке.
Это было задолго до диджитализации. Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
Для "решал" это будет печалькой.


Я смотрю что в Германии это сделано, и практически все гос.органы разбросаны по городам и даже небольшим городкам.
Думаю все же двинемся в этом направлении.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:04

  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Кстати о невозможности продать.
Есть объявления о продаже в Киеве, цены лупят почти довоенные.
Спрашивал у собственника зачем это если реестры закрыты. Отвечает, что якобы можно продать по расписке, по доверенности, а реестры совсем скоро заработают, дней через 10.
Отдавать кому-то деньги без возможности завершить полностью сделку выглядит безумием.
vladimir07
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:06

  Клиент_ написав:Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)

Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.

Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?

Вы когда нибудь стояли в пробке на подъездах к Киеву за 10-20 км Когда ремонтировали трассу Киев- Чоп я там стоял регулярно. Бывало и по два часа.

То что было при Кучме на текущую реальность не переносится. Тогда чиновники на волгах ездили, дороги были без пробок, а дворы без машин. В такую реальность конечно можно вернуться, но это будет большим backflip'ом .

Киев географически не идеальное место для столицы, но последние 70 лет его строили именно как столицу, если в Китае есть альтернативы Пекину (Шанхай, Гуанчжоу) то второго Киева в Украине к сожалению нет.

Все наши миллионники (в разной степени) получили за 30 лет своих понаехов и их инфраструктуры перегружены гораздо сильнее киевской.

По крайней мере во Львове и в Одессе критическая нехватка дорог из за этого постоянные пробки, расширить дороги невозможно и метро там построить невозможно.

Про облцентры даже говорить смешно, для столицы нужны сотрудники определенной квалификации, бабы нарожают?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 17:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось

но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят
Олежан
 
Повідомлень: 622
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:19

Первый
Я тобі вже писав, будуть ціни нижче ніж після криз в 2008 та 2014 р.

Якщо не в НАТО так і будем бовтатись на рівнях як після криз 2008/2014.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:33

  Хомякоид написав:Какие мысли что действительно производство и гос.органы с Киева будут переноситься на Западную Украину ?
После окончания войны.
Кроме Лемберга есть перспективы у других обл.центров ?

производство и госорганы это разные темы. Произвоство и так массово убиралось с Киева. Производство находится там, где ему это логистически удобно.
Чинуш можно куда-то вынести по принципу Вашингтона или Берлина. Если будет отделение власти от бизнес-структур. Тогда Киев останется просто развитым бизнес-центром. Но пока где хан, там и орда. Все это в разрезе фантазий. Не забываем, что Вашингтон и Берлин находятся в федеративных странах. Опять же, посольства должны находиться в селе-столице с чинушами или 3М городе?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4288
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:40

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?


Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.

Не стройте теорий заговора.
Ситуация была обычная, люди долго продавали неликвид(любая квартира большой площади - это неликвид), понимали что чем дальше, тем дешевле он будет. Сбросили цену для реального покупателя
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 28.04.20
Подякував: 385 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9752975397549755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21963 6149714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 14:14
vkladchiik
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.