Zebra написав:
Переносить не будут. Будет усиление обороны с севера, по сути Ирпень и Буча прекратят свое сущестование как альтернатива КРЖН.
Это ваши мысли или инсайд ?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:50
Это ваши мысли или инсайд ?
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:55
Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:56
А квартиры по 2500 или там по 2куе как разгребают, со слезами на глазах или с 70% дисконтом? И если это допустим одна квартира в Г9а 1к, за 2500, а другая - почти рядом 6к с тремя сортирами и в 300плюс метров за 4-5куе?
У нас с первой волной со Жданова 3к вообще пропали с рынка. Те в которых жить и не рыгать с семьёй можно. Теперь пропали вообще все квартиры кроме самого жира по львовским ценам.
Додано: Суб 16 кві, 2022 16:58
Я смотрю что в Германии это сделано, и практически все гос.органы разбросаны по городам и даже небольшим городкам.
Думаю все же двинемся в этом направлении.
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:04
Кстати о невозможности продать.
Есть объявления о продаже в Киеве, цены лупят почти довоенные.
Спрашивал у собственника зачем это если реестры закрыты. Отвечает, что якобы можно продать по расписке, по доверенности, а реестры совсем скоро заработают, дней через 10.
Отдавать кому-то деньги без возможности завершить полностью сделку выглядит безумием.
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:06
лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)
Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.
Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?
Вы когда нибудь стояли в пробке на подъездах к Киеву за 10-20 км Когда ремонтировали трассу Киев- Чоп я там стоял регулярно. Бывало и по два часа.
То что было при Кучме на текущую реальность не переносится. Тогда чиновники на волгах ездили, дороги были без пробок, а дворы без машин. В такую реальность конечно можно вернуться, но это будет большим backflip'ом .
Киев географически не идеальное место для столицы, но последние 70 лет его строили именно как столицу, если в Китае есть альтернативы Пекину (Шанхай, Гуанчжоу) то второго Киева в Украине к сожалению нет.
Все наши миллионники (в разной степени) получили за 30 лет своих понаехов и их инфраструктуры перегружены гораздо сильнее киевской.
По крайней мере во Львове и в Одессе критическая нехватка дорог из за этого постоянные пробки, расширить дороги невозможно и метро там построить невозможно.
Про облцентры даже говорить смешно, для столицы нужны сотрудники определенной квалификации, бабы нарожают?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось
но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:19
Первый
Я тобі вже писав, будуть ціни нижче ніж після криз в 2008 та 2014 р.
Якщо не в НАТО так і будем бовтатись на рівнях як після криз 2008/2014.
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:33
производство и госорганы это разные темы. Произвоство и так массово убиралось с Киева. Производство находится там, где ему это логистически удобно.
Чинуш можно куда-то вынести по принципу Вашингтона или Берлина. Если будет отделение власти от бизнес-структур. Тогда Киев останется просто развитым бизнес-центром. Но пока где хан, там и орда. Все это в разрезе фантазий. Не забываем, что Вашингтон и Берлин находятся в федеративных странах. Опять же, посольства должны находиться в селе-столице с чинушами или 3М городе?
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:40
Не стройте теорий заговора.
Ситуация была обычная, люди долго продавали неликвид(любая квартира большой площади - это неликвид), понимали что чем дальше, тем дешевле он будет. Сбросили цену для реального покупателя
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