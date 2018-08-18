vitaliian написав:

Клиент_ написав: Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает. Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.

лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?Вы когда нибудь стояли в пробке на подъездах к Киеву за 10-20 км Когда ремонтировали трассу Киев- Чоп я там стоял регулярно. Бывало и по два часа.То что было при Кучме на текущую реальность не переносится. Тогда чиновники на волгах ездили, дороги были без пробок, а дворы без машин. В такую реальность конечно можно вернуться, но это будет большим backflip'ом .Киев географически не идеальное место для столицы, но последние 70 лет его строили именно как столицу, если в Китае есть альтернативы Пекину (Шанхай, Гуанчжоу) то второго Киева в Украине к сожалению нет.Все наши миллионники (в разной степени) получили за 30 лет своих понаехов и их инфраструктуры перегружены гораздо сильнее киевской.По крайней мере во Львове и в Одессе критическая нехватка дорог из за этого постоянные пробки, расширить дороги невозможно и метро там построить невозможно.Про облцентры даже говорить смешно, для столицы нужны сотрудники определенной квалификации, бабы нарожают?