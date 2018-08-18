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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97539754975597569757>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Генерали завжди готуються к минулій війні.
Замість переноса столиці я бачу наступні кроки.
Зміцнення оборони. До 2022 року ніхто не приділяв цьому увагу та не мог передбачити напад з боку Беларусі. Готувались до штурму Авдіївки - Авдіївка наша, а до Кийова вороги доїхали за декілька днів.
Створіння умов для дистанційної роботи. Захищений зв'язок, доступ, бази для усіх, від депутатів, до робітників міністерств. Щоб можно було робити хоч с Європи, хоч з підвала.
В те, що у Львові викопають бункери та збудують нову ВР та АП, не вірю.

Що до економіки, то нічого кардинально не зміниться. Менш постраждалі міста звичайно матимуть переваги, але промисловість у Харкові, наприклад, не зруйнована вщент. Промисловість це не тільки цеха, а й колії, ЛЄП, газогіни. Навіть зруйнований цех простіше відновити де він був, ніж строїти з нуля у чистому полі.
Багато людей повернуться по домівках. Хто хотів їхати в Європу чи Київ, могли це зробити давно. Хто не планував, повернуться.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:43

  Хомякоид написав:Первый
Я тобі вже писав, будуть ціни нижче ніж після криз в 2008 та 2014 р.

Якщо не в НАТО так і будем бовтатись на рівнях як після криз 2008/2014.

опять же, дьявол в деталях.
цены ниже на что? на обосраные хрущи в далеке от метро - да, однозначно.
элитка - нет, не пострадает. цены останутся на довоенном уровне.

бизнескласс - подешевеет незначительно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось

но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят

Мають рацію. В них є ділянка з правом власності та комунікаціями. Логічно строїти домівку на ней, ніж у другому місці з нуля.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 16 кві, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:47

  vitaliian написав:
  Клиент_ написав:Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)

Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.

Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?

Вы когда нибудь стояли в пробке на подъездах к Киеву за 10-20 км Когда ремонтировали трассу Киев- Чоп я там стоял регулярно. Бывало и по два часа.

То что было при Кучме на текущую реальность не переносится. Тогда чиновники на волгах ездили, дороги были без пробок, а дворы без машин. В такую реальность конечно можно вернуться, но это будет большим backflip'ом .

Киев географически не идеальное место для столицы, но последние 70 лет его строили именно как столицу, если в Китае есть альтернативы Пекину (Шанхай, Гуанчжоу) то второго Киева в Украине к сожалению нет.

Все наши миллионники (в разной степени) получили за 30 лет своих понаехов и их инфраструктуры перегружены гораздо сильнее киевской.

По крайней мере во Львове и в Одессе критическая нехватка дорог из за этого постоянные пробки, расширить дороги невозможно и метро там построить невозможно.

Про облцентры даже говорить смешно, для столицы нужны сотрудники определенной квалификации, бабы нарожают?


Ничего не понял - Черные Волги, Кучма, Шанхай (кто на ком стоял ?)

Вот Германия. Министерство статистики.
https://de.wikipedia.org/wiki/Statistisches_Bundesamt

Das Statistische Bundesamt hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden (1809 Mitarbeiter[7]) und eine Zweigstelle in Bonn (545 Mitarbeiter).

Висбаден (200 тыс.человек) - 1809 человек работает. Бон (300 тыс.человек) - 545 человек работает.

Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?
Мы перегрузим этот городок ?

У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 16 кві, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

квартира в Буче
о каком снижении цен мы говорим?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... derIndex=7
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:53

  Олежан написав:квартира в Буче
о каком снижении цен мы говорим?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... derIndex=7

Продажа в связи с переездом
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:55

  Олежан написав:квартира в Буче
о каком снижении цен мы говорим?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... derIndex=7


Я вам могу за 50 евро накатать обьявление про продажу квартиры где угодно за цену 10 милиардов евро.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:55

  BIGor написав:
Продажа в связи с переездом


в киев
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:55

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:Первый
Я тобі вже писав, будуть ціни нижче ніж після криз в 2008 та 2014 р.

Якщо не в НАТО так і будем бовтатись на рівнях як після криз 2008/2014.

опять же, дьявол в деталях.
цены ниже на что? на обосраные хрущи в далеке от метро - да, однозначно.
элитка - нет, не пострадает. цены останутся на довоенном уровне.

бизнескласс - подешевеет незначительно

Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза.
Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки
Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:56

  Олежан написав:
  BIGor написав:
Продажа в связи с переездом


в киев

Ваше объявление?
BIGor
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