Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Генерали завжди готуються к минулій війні. Замість переноса столиці я бачу наступні кроки. Зміцнення оборони. До 2022 року ніхто не приділяв цьому увагу та не мог передбачити напад з боку Беларусі. Готувались до штурму Авдіївки - Авдіївка наша, а до Кийова вороги доїхали за декілька днів. Створіння умов для дистанційної роботи. Захищений зв'язок, доступ, бази для усіх, від депутатів, до робітників міністерств. Щоб можно було робити хоч с Європи, хоч з підвала. В те, що у Львові викопають бункери та збудують нову ВР та АП, не вірю.
Що до економіки, то нічого кардинально не зміниться. Менш постраждалі міста звичайно матимуть переваги, але промисловість у Харкові, наприклад, не зруйнована вщент. Промисловість це не тільки цеха, а й колії, ЛЄП, газогіни. Навіть зруйнований цех простіше відновити де він був, ніж строїти з нуля у чистому полі. Багато людей повернуться по домівках. Хто хотів їхати в Європу чи Київ, могли це зробити давно. Хто не планував, повернуться.
Клиент_ написав:Министерства могут разъехаться по разным облцентрам и разгрузить Киев. Отсутствие 4х полос никак не помешает.
лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)
Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.
Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?
Вы когда нибудь стояли в пробке на подъездах к Киеву за 10-20 км Когда ремонтировали трассу Киев- Чоп я там стоял регулярно. Бывало и по два часа.
То что было при Кучме на текущую реальность не переносится. Тогда чиновники на волгах ездили, дороги были без пробок, а дворы без машин. В такую реальность конечно можно вернуться, но это будет большим backflip'ом .
Киев географически не идеальное место для столицы, но последние 70 лет его строили именно как столицу, если в Китае есть альтернативы Пекину (Шанхай, Гуанчжоу) то второго Киева в Украине к сожалению нет.
Все наши миллионники (в разной степени) получили за 30 лет своих понаехов и их инфраструктуры перегружены гораздо сильнее киевской.
По крайней мере во Львове и в Одессе критическая нехватка дорог из за этого постоянные пробки, расширить дороги невозможно и метро там построить невозможно.
Про облцентры даже говорить смешно, для столицы нужны сотрудники определенной квалификации, бабы нарожают?
Ничего не понял - Черные Волги, Кучма, Шанхай (кто на ком стоял ?)
Хомякоид написав:Первый Я тобі вже писав, будуть ціни нижче ніж після криз в 2008 та 2014 р.
Якщо не в НАТО так і будем бовтатись на рівнях як після криз 2008/2014.
опять же, дьявол в деталях. цены ниже на что? на обосраные хрущи в далеке от метро - да, однозначно. элитка - нет, не пострадает. цены останутся на довоенном уровне.
бизнескласс - подешевеет незначительно
Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза. Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев