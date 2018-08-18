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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9754975597569757>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:56

  Damien написав:Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза.
Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки
Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев


может предложите мне 1к в тетрисе за 50к или 3к за 100к?
желательно с ремонтом и техникой :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:58

  Олежан написав:
  Damien написав:Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза.
Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки
Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев


может предложите мне 1к в тетрисе за 50к или 3к за 100к?
желательно с ремонтом и техникой :mrgreen:

В гривнах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как удобно)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:05

Опять эта маячня про перенос. Если Киев не столица, то страна не Украина, это за что сейчас и идет война. Может какие-то отдельные функции обломятся Львову, не больше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:23

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Но есть и такие, которых взорвавшиеся в километре от их дома (Сырец) не вылечили - все "ждут своих" :mrgreen: .
Что уж говорить про население запоребрика, где их дерьмом кормят из зомбоящика 30 лет к ряду. Кстати, все перечисленные персонажи тоже смотрят/смотрели геббельсТВ. Верят больще чем тому, что за окном.
Почему они не хотят уехать в рашку, а ждут рашку в Украину - ума не приложу.

Так высокоточное ж, аналоговнетное оружие. Им на Сырце ничего не угрожает.


Сколько от практически (рядом хрущ) уно-сити-хаоса до той ракеты, которая по Бабьему яру ударила?
Хорошо так "неугрожает". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:30

  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Миф №2, сторонником которого я являюсь.
Недвижимость лучше всего сохраняет капитал во времени.
Миф №3, тоже мой.
Арендная недвижимость, купленная даже с пройопом, рано или поздно вернет вложенное.
Оказывается, не всегда так бывает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:39

  барабашов написав:
  striped написав:Мне кажется, что Фиала это не "крупный инвестор", а ширма. Потому "его" "проект" благодаря этой сверхспособности может и взлететь.

А любителям рассказать истории про успешный успех лендлордов могу посоветовать почитать историю успеха Микулина, который сейчас варит пиво.

Гугл выдаёт только самолётодвигателестроителя и долгожителя как Амосов
Вы не поделитесь информацией(ссылкой) об успехе именно вашего Микулина и что там в этой истории аномального?


Очень кратко ниже. А вообще где-то я читал более подробную историю - было интересно

Василий Микулин - девелопер и ресторатор, совладелец компании Инвестиции и развитие. Компания построила в Донецке крупнейший торгово-развлекательный центр Украины "Донецк-Сити", ТРЦ Green Plaza и "Золотое кольцо", два бизнес-центра и гостиницу "Виктория" и управляет этими объектами. Также она владеет долей в отеле класса 5* Rixos-Prykarpattya Resort в Трускавце.
По результатам 2013 года компания Инвестиции и развитие заняла 2-е место в рейтинге рантье по версии украинского Forbes с суммарным арендным доходом $54 млн. Помимо коммерческой недвижимости Василий Микулин управляет собственными ресторанными проектами в Донецке: демократичным Loft Cafe, винным итальянским рестораном DiVino и пивным рестораном "Юзовская пивоварня".

Пока искал узнал, что мариупольский Порт Сити - это тоже его. Так сказать иллюстрация того, что и диверсификации по городам тоже такое себе...
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:41

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?


Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.


Так оно очень было очевидно не только лишь всем.
Американской разведке не верить?
Из всех утюгов-же вещали, что будет война. К этому-то времени.
Серж решил, что это паник-сейл и хорошая возможность прокинуть арендодателя. И недрогнувшей потной ладошкой отдал катлеты. Фигли, его что будут кунать носом на форуме?
Оказалось, что паника была не напрасной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:53

  vitaliian написав:лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)

Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.

Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?


Пока папа Фейслес не пришел - берем данные цифровой переписи Федорова по активным мобильным. Вычеркиваем данные Киева. Делаем несколько замеров, получаем несколько концентрированных областей, определяем вес каждой - вычисляем центр страны по этим данным. Смотрим номинальные данные населения городов-миллионников - вычисляем по ним. Смотрим внешние угрозы - прячем столицу от границ. Получаем какую-то область и в чистом поле строим столицу, а к ней тянем трассы, жд, аэропорт с полосой для Мрии-2 и аэродром для F-35.

Раньше города строили и не спрашивали кто хочет переехать. Посмотрите какой город и когда последний в Украине основан - удивитесь. Хотят чиновники продолжать карьеру - пусть едут. Военные ездят по всей стране и норм. Чем бумажные черви лучше?
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:54

  Олежан написав:знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось

но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят


Где живут в это время? В Киеве?
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