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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 17:56
Damien написав:
Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза.
Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки
Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев
может предложите мне 1к в тетрисе за 50к или 3к за 100к?
желательно с ремонтом и техникой
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Олежан
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Додано: Суб 16 кві, 2022 17:58
Олежан написав: Damien написав:
Элитка и бизнес-класс подешевеет больше всех. Хорошо если только в два раза.
Меньше всего подешевеют однушки возле метро. И даже не важен год постройки
Ссылки на сегодняшний ОЛХ бессмысленны, все дешевеет не сразу. Яма через 20-30 месяцев
может предложите мне 1к в тетрисе за 50к или 3к за 100к?
желательно с ремонтом и техникой
В гривнах?
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Investor_K
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:01
как удобно)
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Олежан
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:05
Опять эта маячня про перенос. Если Киев не столица, то страна не Украина, это за что сейчас и идет война. Может какие-то отдельные функции обломятся Львову, не больше
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:23
airmax78 написав: rjkz написав:
Но есть и такие, которых взорвавшиеся в километре от их дома (Сырец) не вылечили - все "ждут своих"
.
Что уж говорить про население запоребрика, где их дерьмом кормят из зомбоящика 30 лет к ряду. Кстати, все перечисленные персонажи тоже смотрят/смотрели геббельсТВ. Верят больще чем тому, что за окном.
Почему они не хотят уехать в рашку, а ждут рашку в Украину - ума не приложу.
Так высокоточное ж, аналоговнетное оружие. Им на Сырце ничего не угрожает.
Сколько от практически (рядом хрущ) уно-сити-хаоса до той ракеты, которая по Бабьему яру ударила?
Хорошо так "неугрожает".
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:30
Negotive написав:
Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Миф №2, сторонником которого я являюсь.
Недвижимость лучше всего сохраняет капитал во времени.
Миф №3, тоже мой.
Арендная недвижимость, купленная даже с пройопом, рано или поздно вернет вложенное.
Оказывается, не всегда так бывает.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:39
барабашов написав: striped написав:
Мне кажется, что Фиала это не "крупный инвестор", а ширма. Потому "его" "проект" благодаря этой сверхспособности может и взлететь.
А любителям рассказать истории про успешный успех лендлордов могу посоветовать почитать историю успеха Микулина, который сейчас варит пиво.
Гугл выдаёт только самолётодвигателестроителя и долгожителя как Амосов
Вы не поделитесь информацией(ссылкой) об успехе именно вашего Микулина и что там в этой истории аномального?
Очень кратко ниже. А вообще где-то я читал более подробную историю - было интересно
Василий Микулин - девелопер и ресторатор, совладелец компании Инвестиции и развитие. Компания построила в Донецке крупнейший торгово-развлекательный центр Украины "Донецк-Сити", ТРЦ Green Plaza и "Золотое кольцо", два бизнес-центра и гостиницу "Виктория" и управляет этими объектами. Также она владеет долей в отеле класса 5* Rixos-Prykarpattya Resort в Трускавце.
По результатам 2013 года компания Инвестиции и развитие заняла 2-е место в рейтинге рантье по версии украинского Forbes с суммарным арендным доходом $54 млн. Помимо коммерческой недвижимости Василий Микулин управляет собственными ресторанными проектами в Донецке: демократичным Loft Cafe, винным итальянским рестораном DiVino и пивным рестораном "Юзовская пивоварня".
Пока искал узнал, что мариупольский Порт Сити - это тоже его. Так сказать иллюстрация того, что и диверсификации по городам тоже такое себе...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:41
Хомякоид написав: rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?
Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.
Так оно очень было очевидно не только лишь всем.
Американской разведке не верить?
Из всех утюгов-же вещали, что будет война. К этому-то времени.
Серж решил, что это паник-сейл и хорошая возможность прокинуть арендодателя. И недрогнувшей потной ладошкой отдал катлеты. Фигли, его что будут кунать носом на форуме?
Оказалось, что паника была не напрасной.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:53
vitaliian написав:
лень гуглить примерно 5-8 лет назад серьезно обсуждали перенос обл. администрации (столицы киевской области) из Киева в пригороды (Ирпень Буча)
Не перенесли потому что...нет адекватных коммуникаций (дорог и транспорта). А строить такое с нуля - дорого.
Куда то в ебеня столицу конечно перенесут. Зачем столице аэропорт класса Борисполь, большой ЖД вокзал и четырех полосные дороги?
Пока папа Фейслес не пришел - берем данные цифровой переписи Федорова по активным мобильным. Вычеркиваем данные Киева. Делаем несколько замеров, получаем несколько концентрированных областей, определяем вес каждой - вычисляем центр страны по этим данным. Смотрим номинальные данные населения городов-миллионников - вычисляем по ним. Смотрим внешние угрозы - прячем столицу от границ. Получаем какую-то область и в чистом поле строим столицу, а к ней тянем трассы, жд, аэропорт с полосой для Мрии-2 и аэродром для F-35.
Раньше города строили и не спрашивали кто хочет переехать. Посмотрите какой город и когда последний в Украине основан - удивитесь. Хотят чиновники продолжать карьеру - пусть едут. Военные ездят по всей стране и норм. Чем бумажные черви лучше?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:54
Олежан написав:
знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось
но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят
Где живут в это время? В Киеве?
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