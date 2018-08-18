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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9754975597569757

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:58

  striped написав:
  Олежан написав:знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось

но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят


Где живут в это время? В Киеве?

пока не знаю
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:01

  Хомякоид написав:
Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?
Мы перегрузим этот городок ?

У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?


Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:04

  fox767676 написав:Опять эта маячня про перенос. Если Киев не столица, то страна не Украина,


Сейчас где-то хищно захихикал Эрдоган...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тетрис за 50к, столица во Львове...Накидайте, пожалуйста, ещё сказок, а то закончились. Я просто по третьему кругу детям про старика Петсона читаю.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:12

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?


Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.

тутай один форумчанін по комерції також був в курсє, не просто ж так він комерцію свою зливав?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:15

  BIGor написав:
  Олежан написав:квартира в Буче
о каком снижении цен мы говорим?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... derIndex=7

Продажа в связи с переездом

який лошок після всього їм відкашляє 100% хотєлкі?!

будуть чекати років 5ть, а потім отримають -50%...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:24

  rjkz написав:
  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Миф №2, сторонником которого я являюсь.
Недвижимость лучше всего сохраняет капитал во времени.
Миф №3, тоже мой.
Арендная недвижимость, купленная даже с пройопом, рано или поздно вернет вложенное.
Оказывается, не всегда так бывает.

Чому одразу міфи? Це треба оцінювати коли війна закінчиться. Життя може повернутись будь як. Наприклад, коли людина не хоче (не в останню чергу з геополітичних причин) купувати на Сході, купує у Кийові. На початок березня це виглядає розумним рішенням? Ні. У середні квітня? Так.
Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 16 кві, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:25

  change_pm написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?


Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.

тутай один форумчанін по комерції також був в курсє, не просто ж так він комерцію свою зливав?!


Цікаво, хто і за яку ціну ?
Пропустив
Хомякоид
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