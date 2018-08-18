rjkz написав:

Троль, ты чего к людям цепляешься?Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.И как сейчас семье Сержа?С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.Да, Первый?Кто был Первым?