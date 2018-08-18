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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 18:58
striped написав: Олежан написав:
знакомые вернулись в Ирпень
был дом хороший, большой, новый
ничего не осталось
но все равно вернулись, начинают отстраивать, переезжать куда то не хотят
Где живут в это время? В Киеве?
пока не знаю
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:01
Хомякоид написав:
Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?
Мы перегрузим этот городок ?
У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?
Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:04
fox767676 написав:
Опять эта маячня про перенос. Если Киев не столица, то страна не Украина,
Сейчас где-то хищно захихикал Эрдоган...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:08
барабашов написав: Barmaleyka написав:
Писаренко сьогодні викладав сторі і такі цифри приводив:
-1-кімнатні квартири здають зі скидкою 35-40%
-3-кімнатні зі скидкою 60%
-квартири ціною вище 3000$ здати зараз неможливо;
-інтерес для покупки мають лише інвестори (для життя ніхто не хоче купляти);
-лише 10% готові продати квартири з дисконтом 50%
-загалом очікує падіння цін на 30% в кращому випадку.
А квартиры по 2500 или там по 2куе как разгребают, со слезами на глазах или с 70% дисконтом? И если это допустим одна квартира в Г9а 1к, за 2500, а другая - почти рядом 6к с тремя сортирами и в 300плюс метров за 4-5куе?
У нас с первой волной со Жданова 3к вообще пропали с рынка. Те в которых жить и не рыгать с семьёй можно. Теперь пропали вообще все квартиры кроме самого жира по львовским ценам.
Він не уточняв, але казав що вище за 2000-2500 у.е. за оренду люди зараз не готові платити - принаймні на його його об'єктах. Але в сторі рекламував деякі хати в ціновому діапазоні до 1500. Майже всі йшли зі скидкою 40%.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:11
Тетрис за 50к, столица во Львове...Накидайте, пожалуйста, ещё сказок, а то закончились. Я просто по третьему кругу детям про старика Петсона читаю.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:12
Хомякоид написав: rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?
Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе
.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.
тутай один форумчанін по комерції також був в курсє, не просто ж так він комерцію свою зливав?!
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:15
BIGor написав:
Продажа в связи с переездом
який лошок після всього їм відкашляє 100% хотєлкі?!
будуть чекати років 5ть, а потім отримають -50%...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:24
rjkz написав: Negotive написав:
Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Миф №2, сторонником которого я являюсь.
Недвижимость лучше всего сохраняет капитал во времени.
Миф №3, тоже мой.
Арендная недвижимость, купленная даже с пройопом, рано или поздно вернет вложенное.
Оказывается, не всегда так бывает.
Чому одразу міфи? Це треба оцінювати коли війна закінчиться. Життя може повернутись будь як. Наприклад, коли людина не хоче (не в останню чергу з геополітичних причин) купувати на Сході, купує у Кийові. На початок березня це виглядає розумним рішенням? Ні. У середні квітня? Так.
Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Суб 16 кві, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:25
change_pm написав: Хомякоид написав: rjkz написав:
Троль, ты чего к людям цепляешься?
Все не можешь попуститься, что не весь воздух над котлованом продал до 24.03.22?
У меня сейчас несколько семей друзей/знакомых в Европе, лучше всего себя чувствуют те, кто не успел или не стал покупать себе жилье в Киеве.
Все-таки, спокойней такие времена переждать с несколькими пачками СКВ, чем с инвестиционным договором.
И как сейчас семье Сержа?
С офигенной квартирой в офигенном доме и с долгом в 12 куе и пустыми карманами.
Я писал, что продаваны Сержиковой квартиры не просыхали Домом Периньоном?
Сейчас они наверное вдвойне рады своей прозорливости.
И давайте вспомним кто тут на форуме загонял такие неокрепшие умы в бетон.
Да, Первый?
Кто был Первым?
Все факторы указывают что Сержа продавцы были в курсе
.
Уж очень резко скидку зделали на предложение Сержа.
На рынке таких аналогов не было.
тутай один форумчанін по комерції також був в курсє, не просто ж так він комерцію свою зливав?!
Цікаво, хто і за яку ціну ?
Пропустив
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Хомякоид
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:29
Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо
:
- позитивний сценарії
(що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...
а раптом ні
- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити...
що тоді?
тобто щось захопили, окопались, ми не відбили...
вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...
весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну...
порти закриті...
що тоді по цінам? що тоді по планах? А
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