Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо:
- позитивний сценарії (що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...
а раптом ні
- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити... що тоді?
тобто щось захопили, окопались, ми не відбили... вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...
весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну... порти закриті...
що тоді по цінам? що тоді по планах? А
Ніхто не знає. Поживемо, побачимо. Є країна, що живе у такому форматі. Ізраїль. Що там по цінам? І є Сірія.
Україна має шанс потрапити до Західного Світу. Війна показала, що ментально ми вже там і нас сприймають як своїх. Після війни ні одна влада не зможе відновити феодально-корупційну модель останніх 30 років. Зміняться еліти (фізично та морально), та ставлення до них. Цікаві акценти https://censor.net/ua/news/3334560/pisl ... halla_dlya
change_pm написав:Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо:
- позитивний сценарії (що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...
а раптом ні
- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити... що тоді?
тобто щось захопили, окопались, ми не відбили... вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...
весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну... порти закриті...
що тоді по цінам? що тоді по планах? А
Ніхто не знає. Поживемо, побачимо. Є країна, що живе у такому форматі. Ізраїль. Що там по цінам? І є Сірія.
Україна має шанс потрапити до Західного Світу. Війна показала, що ментально ми вже там і нас сприймають як своїх. Після війни ні одна влада не зможе відновити феодально-корупційну модель останніх 30 років. Зміняться еліти (фізично та морально), та ставлення до них. Цікаві акценти https://censor.net/ua/news/3334560/pisl ... halla_dlya
а стосовно статті, а що буде коли раша зробить санітарний кордон шириною 50-100-150 км на сході? кордон з розвалених міст, без життя, який прострілюються на всю ширину?
хто там в Маріку буде що видбудовувати?..
Ізраїль. Що там по цінам?
згоден, цікаво, що там було по цінам початку 70х років після арабської війни? рокета?
Хомякоид написав: Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ? Мы перегрузим этот городок ?
У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?
Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны.
Може й я. І Київстар (забув тільки де КУ, може й Херсон, і в Черкасах є підрозділ), і банки активно пересували: УкрСиб КЦ в Вінницю і щось там в Полтаву, Альфа в Чернігів КЦ і бекофіс, а потім ще якийсь ІТ в Дніпрі, у Привата розпорошені були і КЦ (знайомий працював в Харкові), і ІТ (багато було в Миколаєві). Це почалося ще задовго до ковіду, за кілька років після кризи 2008-го, і тенденція залишалася. З Ковідом децентралізація ще посилилась, допоміг масовий перехід на віддалену роботу, навіть не ІТ компанії почали розглядати кандидатів без прив'язки до офісу в Києві, ми взяли в команду людей зі Львова, і навіть з донецької області. Хоча, це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась. Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати? Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя. Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами. Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками
Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить обсуждение фактора войны в контексте где лучше купить недвижимость.
Война это форс-мажор. Если бояться войны, лучше селиться в подземном бункере далеко от цивилизаци, где то в Вилково, шанс что вас там завоюют примерно ноль. По каналам Дуная танки не плавают.
с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона ,(270), но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 20:16, всього редагувалось 4 разів.
Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить тематику войны в плане где лучше купить недвижимость.
Вы не угадаете, где будет следующий удар, с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона, но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?
Львів поруч з кордонами НАТО. Це головний аргумент.