RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9756975797589759>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:31

  Хомякоид написав: Цікаво, хто і за яку ціну ?
Пропустив

ккц. в кишеню не заглядав )))
change_pm
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:37

  change_pm написав:Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо:

- позитивний сценарії (що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...

а раптом ні :?:

- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити...
що тоді?

тобто щось захопили, окопались, ми не відбили...
вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...

весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну...
порти закриті...

що тоді по цінам? що тоді по планах? А :?: :!:

Ніхто не знає. Поживемо, побачимо.
Є країна, що живе у такому форматі. Ізраїль. Що там по цінам? І є Сірія.

Україна має шанс потрапити до Західного Світу. Війна показала, що ментально ми вже там і нас сприймають як своїх. Після війни ні одна влада не зможе відновити феодально-корупційну модель останніх 30 років. Зміняться еліти (фізично та морально), та ставлення до них.
Цікаві акценти
https://censor.net/ua/news/3334560/pisl ... halla_dlya
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:43

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо:

- позитивний сценарії (що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...

а раптом ні :?:

- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити...
що тоді?

тобто щось захопили, окопались, ми не відбили...
вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...

весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну...
порти закриті...

що тоді по цінам? що тоді по планах? А :?: :!:

Ніхто не знає. Поживемо, побачимо.
Є країна, що живе у такому форматі. Ізраїль. Що там по цінам? І є Сірія.

Україна має шанс потрапити до Західного Світу. Війна показала, що ментально ми вже там і нас сприймають як своїх. Після війни ні одна влада не зможе відновити феодально-корупційну модель останніх 30 років. Зміняться еліти (фізично та морально), та ставлення до них.
Цікаві акценти
https://censor.net/ua/news/3334560/pisl ... halla_dlya

а стосовно статті, а що буде коли раша зробить санітарний кордон шириною 50-100-150 км на сході? кордон з розвалених міст, без життя, який прострілюються на всю ширину?

хто там в Маріку буде що видбудовувати?..
Ізраїль. Що там по цінам?

згоден, цікаво, що там було по цінам початку 70х років після арабської війни? рокета?

пісі. я пісіміст. мені так легше жити...
change_pm
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:47

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Ребяткі і дівчаткі, ми тут з вами в рамках поведінки цін КРЖН обговорюємо:

- позитивний сценарії (що війна закінчиться до лет"с сей кінця червня) тобто на день конституції ми будемо святкувати день перемоги (краще раніше звичайно)...

а раптом ні :?:

- є ще й поганий сценарій, війна до смерти пітуна. а він може і хз скіко, рік-два прожити...
що тоді?

тобто щось захопили, окопались, ми не відбили...
вони - ми сил накопичили, знову в бій і так 6 місяців-рік-два...

весь цей час ракети на нас прилетають по всій країні...похоронки і витрати на оборону і війну...
порти закриті...

що тоді по цінам? що тоді по планах? А :?: :!:

Ніхто не знає. Поживемо, побачимо.

Моє повідомлення якраз на тему - ніхто не знає...

І тут основна проблема, що скільки це буде продовжуватись...і від цього, ох, як багато залежить для всіх...
change_pm
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Моє повідомлення якраз на тему - ніхто не знає...

І тут основна проблема, що скільки це буде продовжуватись...і від цього, ох, як багато залежить для всіх...

У цьому контексті ціни на нерухомість це якісь дрібниці.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Хомякоид написав:
Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?
Мы перегрузим этот городок ?

У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?


Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны.


Може й я. І Київстар (забув тільки де КУ, може й Херсон, і в Черкасах є підрозділ), і банки активно пересували: УкрСиб КЦ в Вінницю і щось там в Полтаву, Альфа в Чернігів КЦ і бекофіс, а потім ще якийсь ІТ в Дніпрі, у Привата розпорошені були і КЦ (знайомий працював в Харкові), і ІТ (багато було в Миколаєві). Це почалося ще задовго до ковіду, за кілька років після кризи 2008-го, і тенденція залишалася.
З Ковідом децентралізація ще посилилась, допоміг масовий перехід на віддалену роботу, навіть не ІТ компанії почали розглядати кандидатів без прив'язки до офісу в Києві, ми взяли в команду людей зі Львова, і навіть з донецької області.
Хоча, це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась.
Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати?
Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя.
Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами.
Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31341
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 7509 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:08

  Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить обсуждение фактора войны в контексте где лучше купить недвижимость.

Война это форс-мажор. Если бояться войны, лучше селиться в подземном бункере далеко от цивилизаци, где то в Вилково, шанс что вас там завоюют примерно ноль. По каналам Дуная танки не плавают.

Зображення

с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона ,(270), но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 20:16, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12384
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:09

А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
iriverix
 
Повідомлень: 208
З нами з: 17.01.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:11

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить тематику войны в плане где лучше купить недвижимость.

Вы не угадаете, где будет следующий удар, с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона, но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?

Львів поруч з кордонами НАТО. Це головний аргумент.
Barmaleyka
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.
beee
 
Повідомлень: 419
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9756975797589759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21963 6149787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 14:14
vkladchiik
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2988)
16.04.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.