Додано: Суб 16 кві, 2022 19:56

striped написав: Хомякоид написав:

Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?

Мы перегрузим этот городок ?



У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ? Мы можем вынести статистику с Киева в какой-то городок с 200 или 300 тыс.населения ?Мы перегрузим этот городок ?У нас мало небольших городков на Западной и Центральной Украине которые могуть принять государственные учреждения ?



Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны. Кстати - как бы не Фейслес рассказывал, что ЦО Киевстара уже давно в регионах. Не буду выдумывать - он придет поправит. Бизнесу, который считает деньги, такое решение показалось выгодным и они его воплотили в жизнь. Правительству, которое будет считать деньги граждан, а не думать о тепле для своей жопы и "подаренной тещей" квартире в ТТ, подобное решение с перспективой более долгой чем срок окупаемости у бизнеса, такое решение может быть не просто выгодным, а мультипликатором для всей страны.

Може й я. І Київстар (забув тільки де КУ, може й Херсон, і в Черкасах є підрозділ), і банки активно пересували: УкрСиб КЦ в Вінницю і щось там в Полтаву, Альфа в Чернігів КЦ і бекофіс, а потім ще якийсь ІТ в Дніпрі, у Привата розпорошені були і КЦ (знайомий працював в Харкові), і ІТ (багато було в Миколаєві). Це почалося ще задовго до ковіду, за кілька років після кризи 2008-го, і тенденція залишалася.З Ковідом децентралізація ще посилилась, допоміг масовий перехід на віддалену роботу, навіть не ІТ компанії почали розглядати кандидатів без прив'язки до офісу в Києві, ми взяли в команду людей зі Львова, і навіть з донецької області.Хоча, це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась.Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати?Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя.Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами.Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками