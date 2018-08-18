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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9756975797589759

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:01

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить обсуждение фактора войны в контексте где лучше купить недвижимость.

Война это форс-мажор. Если бояться войны, лучше селиться в подземном бункере далеко от цивилизаци, где то в Вилково, шанс что вас там завоюют примерно ноль. По каналам Дуная танки не плавают.

Зображення

с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона ,(270), но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?



Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает.
Львов милионник, и сначала надо взять Луцк.
Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:12

  Barmaleyka написав:Львів поруч з кордонами НАТО. Це головний аргумент
а Вилково не у границы НАТО?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:24

  beee написав:І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.
Вы правы.
В сегодняшних реалиях Киев и Львов в одинаковых условиях, крылатым ракетам пох куда лететь.

Посмотрим как долго в этих условиях Львов сможет удерживать высокие цены на аренду.
Востаннє редагувалось hume в Суб 16 кві, 2022 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:38

Приехали первые модульные дома,

Интересно к ним канализацию подведут или на территории будут биосортиры с душем? Сколько в таком домике можно с комфортом прожить

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Показывали, что это обычная будка. То есть души с туалетами в отдельном домике. Я так когда то очень молодым отдыхал в Кирилловке, в чем то похожем, но оно ночью ещё продувалось сквозь щели

Как временный вариант возможно и неплохо, но нужно понимать этот временный отрезок
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:05

  Хомякоид написав: Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает.
Львов милионник, и сначала надо взять Луцк.
Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.

Батарея ПВО развернутая в голой степи херсонщины и батарея ПВО в волынских лесах это две разных батареи ПВО.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:18

  hume написав:Показывали, что это обычная будка. То есть души с туалетами в отдельном домике. Я так когда то очень молодым отдыхал в Кирилловке, в чем то похожем, но оно ночью ещё продувалось сквозь щели

Как временный вариант возможно и неплохо, но нужно понимать этот временный отрезок

Перше що нагуглив. Часто їжу мимо нього. Люди живуть, машини стоять. Я був здивований, чому за 8 років його не прибрали, але він й досить там. Навіть тиждень тому я бачив там людей.
https://ruski.radio.cz/donbasskie-bezhe ... va-8741449
Донбасские беженцы восьмой год живут в модульном городке на окраине Харькова
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:33

  UA написав:
  Хомякоид написав: Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает.
Львов милионник, и сначала надо взять Луцк.
Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.

Батарея ПВО развернутая в голой степи херсонщины и батарея ПВО в волынских лесах это две разных батареи ПВО.

Дивимось на карту і розуміймо, що мощь російської армії це фейк (коли її використовують заради безглуздих цілей). Однак треба признати, що ми не сам на сам, а форпост Західної цивілізації (не тільки ЗУ, але й Київ чи Харків). Без західної допомоги ми би програли.
Не треба зараз ділити на ЗУ та ВУ і думати, що всі смаколики підуть до ЗУ. Схід (Харків, Донбас) зараз вносить великий внесок в майбутнє країни. Більше ніж ЗУ.
Херсон показав, що завоювати та скорити це різні речі.
Vlad442
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