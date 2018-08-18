Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Війна показала, що нема простих рішень. Хтось виїхав з Маріуполя, мав лихо на чужині, а хтось сидів дома у тихому районі і в його домівку не потрапила ракета, а у сусідній влучила. Невже другий прав? Навіть якщо зіграв у гусарську рулетку та виграв
поэтому я предлагаю исключить обсуждение фактора войны в контексте где лучше купить недвижимость.
Война это форс-мажор. Если бояться войны, лучше селиться в подземном бункере далеко от цивилизаци, где то в Вилково, шанс что вас там завоюют примерно ноль. По каналам Дуная танки не плавают.
с Бреста до Львова 300 км чуть больше чем с Симферополя до Херсона ,(270), но почему то Львов здесь считают безопасным, а Херсон нет. Логика?
Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает. Львов милионник, и сначала надо взять Луцк. Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.
Хомякоид написав: Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает. Львов милионник, и сначала надо взять Луцк. Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.
Батарея ПВО развернутая в голой степи херсонщины и батарея ПВО в волынских лесах это две разных батареи ПВО.
hume написав:Показывали, что это обычная будка. То есть души с туалетами в отдельном домике. Я так когда то очень молодым отдыхал в Кирилловке, в чем то похожем, но оно ночью ещё продувалось сквозь щели
Как временный вариант возможно и неплохо, но нужно понимать этот временный отрезок
Перше що нагуглив. Часто їжу мимо нього. Люди живуть, машини стоять. Я був здивований, чому за 8 років його не прибрали, але він й досить там. Навіть тиждень тому я бачив там людей. https://ruski.radio.cz/donbasskie-bezhe ... va-8741449 Донбасские беженцы восьмой год живут в модульном городке на окраине Харькова
Хомякоид написав: Херсон разбежался, никто его не защищал. Мосты через Днепр не взорвали, что есть предательство. Да и степь кругом, своя авиация с Крыма прикрывает. Львов милионник, и сначала надо взять Луцк. Кругом леса и речки. Будут стрелять с каждого куста.
Батарея ПВО развернутая в голой степи херсонщины и батарея ПВО в волынских лесах это две разных батареи ПВО.
Дивимось на карту і розуміймо, що мощь російської армії це фейк (коли її використовують заради безглуздих цілей). Однак треба признати, що ми не сам на сам, а форпост Західної цивілізації (не тільки ЗУ, але й Київ чи Харків). Без західної допомоги ми би програли. Не треба зараз ділити на ЗУ та ВУ і думати, що всі смаколики підуть до ЗУ. Схід (Харків, Донбас) зараз вносить великий внесок в майбутнє країни. Більше ніж ЗУ. Херсон показав, що завоювати та скорити це різні речі.
hume написав:Показывали, что это обычная будка. То есть души с туалетами в отдельном домике. Я так когда то очень молодым отдыхал в Кирилловке, в чем то похожем, но оно ночью ещё продувалось сквозь щели
Как временный вариант возможно и неплохо, но нужно понимать этот временный отрезок
Перше що нагуглив. Часто їжу мимо нього. Люди живуть, машини стоять. Я був здивований, чому за 8 років його не прибрали, але він й досить там. Навіть тиждень тому я бачив там людей. https://ruski.radio.cz/donbasskie-bezhe ... va-8741449 Донбасские беженцы восьмой год живут в модульном городке на окраине Харькова
То, что и боялся озвучить.. все временное становится вполне себе постоянным, с регулярными планами постройки капитальнных строений на территории модульного городка, как в сюжете с видеоролика
hume написав:Показывали, что это обычная будка. То есть души с туалетами в отдельном домике. Я так когда то очень молодым отдыхал в Кирилловке, в чем то похожем, но оно ночью ещё продувалось сквозь щели
Как временный вариант возможно и неплохо, но нужно понимать этот временный отрезок
Перше що нагуглив. Часто їжу мимо нього. Люди живуть, машини стоять. Я був здивований, чому за 8 років його не прибрали, але він й досить там. Навіть тиждень тому я бачив там людей. https://ruski.radio.cz/donbasskie-bezhe ... va-8741449 Донбасские беженцы восьмой год живут в модульном городке на окраине Харькова
То, что и боялся озвучить.. все временное становится вполне себе постоянным, с регулярными планами постройки капитальнных строений на территории модульного городка, как в сюжете с видеоролика