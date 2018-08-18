Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 22:58
Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що не так? У 20-му так і було. Ціни падали до травня, потім літо, а восени 20-го ракета від літніх цін. Я пересдавав по доковідним цінам, та навіть дорожче.
Не розумію, до чого тут ця цитата дворічної давнини?
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