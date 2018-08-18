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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9757975897599760

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:58

  beee написав:І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.

Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.
Barmaleyka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що не так? У 20-му так і було. Ціни падали до травня, потім літо, а восени 20-го ракета від літніх цін. Я пересдавав по доковідним цінам, та навіть дорожче.

Не розумію, до чого тут ця цитата дворічної давнини?
Vlad442
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  #<1 ... 9757975897599760
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