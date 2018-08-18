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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 22:58
beee написав:
І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.
Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.
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Barmaleyka
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Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18
Що не так? У 20-му так і було. Ціни падали до травня, потім літо, а восени 20-го ракета від літніх цін. Я пересдавав по доковідним цінам, та навіть дорожче.
Не розумію, до чого тут ця цитата дворічної давнини?
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Vlad442
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Додано: Нед 17 кві, 2022 00:43
iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
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rjkz
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Додано: Нед 17 кві, 2022 01:15
rjkz написав: iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
Сержик купил за 120к?
Он писал что не может купить что нету 50к
я ему хотел сдать бесплатно на печерске чтобы он не покупал
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proftpd66
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