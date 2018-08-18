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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9758975997609761>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:58

  beee написав:І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.

Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.
Barmaleyka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що не так? У 20-му так і було. Ціни падали до травня, потім літо, а восени 20-го ракета від літніх цін. Я пересдавав по доковідним цінам, та навіть дорожче.

Не розумію, до чого тут ця цитата дворічної давнини?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 00:43

  iriverix написав:А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?


Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 01:15

  rjkz написав:
  iriverix написав:А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?


Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.


Сержик купил за 120к?
Он писал что не может купить что нету 50к

я ему хотел сдать бесплатно на печерске чтобы он не покупал :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 03:17

  proftpd66 написав:
  rjkz написав:
  iriverix написав:А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?


Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.


Сержик купил за 120к?
Он писал что не может купить что нету 50к

я ему хотел сдать бесплатно на печерске чтобы он не покупал :)



Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, что денег у него доXYя.

Три стадии безденежья.
1. Денег нет.
2. Денег нет совсем.
3. Пора менять доллары.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 04:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:3. Пора менять доллары.


Серж не еврей
Макси еврей.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:46

  proftpd66 написав:
  rjkz написав:3. Пора менять доллары.


Серж не еврей
Макси еврей.


Я не про евреев, я про деньги.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:26

  rjkz написав:
  iriverix написав:А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?


Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.

Мы ждали, когда будет коррекция после начала Ковид-19, а цены практически выросли на 50% в долларе, в итоге так и не смогли пристроить котлетку на КРЖН. Пришлось даже покинуть Киев и переселится на родину, что бы больше копить...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:47

Если газ стоит 2 тысячи долларов, то себестоимость газоблока будет 150 долларов. Арматуры 1500$.
А стекло? Уже сейчас предпримчивые комерсы предлагают выкупать стекло в Европе, потому что миллионы м2 стекла будут стоить космос.
Себестоимость нового строительства будет over дофига.
В 2014 и города особо не бомбили и миграция с востока была огромной.
Все всё понимают.
Сняли с продажи и уехали на год. Никто за копейки продавать не будет.
Тем более состоятельные люди из пригорода переедут в город. Жить на заминированной территории они больше не будут
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:58

  rjkz написав:
  iriverix написав:А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?


Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.

Да уж, временная точка для инвестиции выбрана аховая.
Сочувствую Сержику.
antey1969
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