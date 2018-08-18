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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 22:58
beee написав:
І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.
Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.
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Barmaleyka
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Додано: Суб 16 кві, 2022 23:18
Що не так? У 20-му так і було. Ціни падали до травня, потім літо, а восени 20-го ракета від літніх цін. Я пересдавав по доковідним цінам, та навіть дорожче.
Не розумію, до чого тут ця цитата дворічної давнини?
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Vlad442
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Додано: Нед 17 кві, 2022 00:43
iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
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rjkz
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Додано: Нед 17 кві, 2022 01:15
rjkz написав: iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
Сержик купил за 120к?
Он писал что не может купить что нету 50к
я ему хотел сдать бесплатно на печерске чтобы он не покупал
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proftpd66
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Додано: Нед 17 кві, 2022 03:17
proftpd66 написав: rjkz написав: iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
Сержик купил за 120к?
Он писал что не может купить что нету 50к
я ему хотел сдать бесплатно на печерске чтобы он не покупал
Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, что денег у него доXYя.
Три стадии безденежья.
1. Денег нет.
2. Денег нет совсем.
3. Пора менять доллары.
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rjkz
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Додано: Нед 17 кві, 2022 04:14
rjkz написав:
3. Пора менять доллары.
Серж не еврей
Макси еврей.
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proftpd66
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Додано: Нед 17 кві, 2022 06:46
proftpd66 написав: rjkz написав:
3. Пора менять доллары.
Серж не еврей
Макси еврей.
Я не про евреев, я про деньги.
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rjkz
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Додано: Нед 17 кві, 2022 08:26
rjkz написав: iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
Мы ждали, когда будет коррекция после начала Ковид-19, а цены практически выросли на 50% в долларе, в итоге так и не смогли пристроить котлетку на КРЖН. Пришлось даже покинуть Киев и переселится на родину, что бы больше копить...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 08:47
Если газ стоит 2 тысячи долларов, то себестоимость газоблока будет 150 долларов. Арматуры 1500$.
А стекло? Уже сейчас предпримчивые комерсы предлагают выкупать стекло в Европе, потому что миллионы м2 стекла будут стоить космос.
Себестоимость нового строительства будет over дофига.
В 2014 и города особо не бомбили и миграция с востока была огромной.
Все всё понимают.
Сняли с продажи и уехали на год. Никто за копейки продавать не будет.
Тем более состоятельные люди из пригорода переедут в город. Жить на заминированной территории они больше не будут
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Додано: Нед 17 кві, 2022 08:58
rjkz написав: iriverix написав:
А расскажите подробней по Сержику, ато я пропустил. Помню только, что это чел, который тут годами сидел с котлетой в надежде купить когда все упадет? Что, неужели на хаях залетел?
Меньше чем за 2 месяца до войны.
120 куе.
из них 12 куе в долг.
Да уж, временная точка для инвестиции выбрана аховая.
Сочувствую Сержику.
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