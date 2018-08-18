Додано: Нед 17 кві, 2022 08:58

Faceless написав: це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась.

Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати?

Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя.

Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами.

Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась.Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати?Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя.Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами.Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками

Немного не так я вижу.Еще вчера "привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась" это было достаточно живой теорией, но опыт 14 года показал, что Донецк-Луганск не выехал исключительно в Киев. И даже не в крупные города - люди ехали каждый со своей стратегией и не в один день. Но уже завтра, если у нас появляется новый модный город-сад, у человека которому ехать все равно и есть альтернатива - снимать хрущик у метро в Киеве или новостройку в модном городе без пробок - куда он поедет? У нас на ветке рассказывали бизнес идею для Манхетена - видовую инстаквартиру для посуточной сдачи. А здесь целый инстагород!Многие люди лишились всего и им все равно где начинать новую жизнь. Но государству выгоднее чтобы они были концентрированно в одном месте. Можно сделать СЭЗ в этом городе, можно отменить подоходный для этой категории людей в этом городе - да что угодно можно сделать, когда это планируется с чистого листа и по уму.Посмотрите на развитие коммерции в новых ЖК - не отстает же от квартир. Так и здесь - запустите нормальную информационную компанию и тот же разграбленный мариупольский Порт Сити захочет открыться в новом городе. Будет много коммерческих площадей - будет низкая ставка аренды, бизнес будет охотней открываться и быстрее развиваться.Зеленский предлагал государствам взять шефство на восстановление городов - это полумеры - вкинули кучу денег ради таблички. А вот если предложить государству построить целый город, который можно будет полностью показать своим избирателям - вот это действительно может быть интересно. Можно сделать город с районами, где каждое государство делает свой проект - это будет самый модный город Европы на десятилетия! А возможно и станет прототипом городов будущего.Кому там сказок не хватало - пользуйтесь!