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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9758975997609761

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:58

  Faceless написав: це все одно не зменшує привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась.
Щодо будівництва "нової столиці" - я дуже скептично на то дивлюся, в нових містах немає реальної потреби, навіть з усіма руйнуваннями, нащо штучно щось будувати просто заради того, щоб будувати?
Переміщення якихось департаментів чи цілих міністерств за Київ - ймовірне, і певен, в певних рамках доцільне. Рядові клерки в більшості міністерств не є якимись особливими спеціалістами рідкісної кваліфікації, що їх не знайдуть, наприклад, в обл центрі чи навіть в райцентрі. В останній навпаки, додадуть життя.
Львів не гумовий і дорогий. Але є Вінниця, Хмельницький, Черкаси, Кропивницький, Полтава, і з ними міста поменше, від Білої церкви, Бердичіва до Умані і інших Гадячів з Пирятинами.
Робити ж щось нове в чистому полі - не часи зараз тоталітарих імперій, що де вирішили збудувати, туди всіх і пригнали, і не питали б. Ну, скажімо, чинуш можна перегнати, збудувати їм житло. Але ж нове місто - не хом'ячків розселити. Воно все тримається докупи й працює не на держапараті. Туди має прийти малий і середній бізнес, і ті, хто там буде працювати і витрачати гроші. Інакше це буде щось типу колонії, тільки з чинушами й бюджетниками


Немного не так я вижу.

Еще вчера "привабливості великих міст для внутрішньої міграції, вона нікуди не ділась" это было достаточно живой теорией, но опыт 14 года показал, что Донецк-Луганск не выехал исключительно в Киев. И даже не в крупные города - люди ехали каждый со своей стратегией и не в один день. Но уже завтра, если у нас появляется новый модный город-сад, у человека которому ехать все равно и есть альтернатива - снимать хрущик у метро в Киеве или новостройку в модном городе без пробок - куда он поедет? У нас на ветке рассказывали бизнес идею для Манхетена - видовую инстаквартиру для посуточной сдачи. А здесь целый инстагород!

Многие люди лишились всего и им все равно где начинать новую жизнь. Но государству выгоднее чтобы они были концентрированно в одном месте. Можно сделать СЭЗ в этом городе, можно отменить подоходный для этой категории людей в этом городе - да что угодно можно сделать, когда это планируется с чистого листа и по уму.

Посмотрите на развитие коммерции в новых ЖК - не отстает же от квартир. Так и здесь - запустите нормальную информационную компанию и тот же разграбленный мариупольский Порт Сити захочет открыться в новом городе. Будет много коммерческих площадей - будет низкая ставка аренды, бизнес будет охотней открываться и быстрее развиваться.

Зеленский предлагал государствам взять шефство на восстановление городов - это полумеры - вкинули кучу денег ради таблички. А вот если предложить государству построить целый город, который можно будет полностью показать своим избирателям - вот это действительно может быть интересно. Можно сделать город с районами, где каждое государство делает свой проект - это будет самый модный город Европы на десятилетия! А возможно и станет прототипом городов будущего.

Кому там сказок не хватало - пользуйтесь!
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:02

  Barmaleyka написав:
  beee написав:І шо з цього? Бомбят Львов аж бегом и аэродром на границе с Польшей.

Ну як мінімум авіації, арти і танків коло Львову не буде.

Танки РФ стояли в 6 км от Киева, их остановила пойма реки Ирпень и взорванные мосты, героическая оборона столицы, село Мощун то всё было уже потом. А 28.02 танки РФ ездили по Ирпеню как у себя дома.

https://youtu.be/vAnaPLNCC4o

Хотите сказать что 24.02 оборона Львова была лучше, чем оборона Киева?

  striped написав:Но государству выгоднее чтобы они были концентрированно в одном месте
даже с точки зрения обороны что легче оборонять один крупный город с большой концентрацией ресурсов или десять мелких, где ресурсы нужно распределять и доставлять на 150-300 км между ними.

С этой точки зрения ещё одной столице потребуется оборона равная по силе обороне Киева. Это помимо транспортно-логистической и сервисной инфраструктуры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Усі розмови про перенос столиці - то фігня малята.
Якби будувалися ракети, тобто готувалися до війни, то і війни б не було. На приліти 24 лютого, відповіли б своїми ракетами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:51

⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:53

  Zebra написав:Усі розмови про перенос столиці - то фігня малята.
Якби будувалися ракети, тобто готувалися до війни, то і війни б не було. На приліти 24 лютого, відповіли б своїми ракетами.

100500% згоден! Столицю ніхто не буде перносити - навпаки можуть якусь лінію Єрмака навкруги створити...

А ось стовосовно діверсіфая - то ЗУ має багато шансів вистрілити...
Поки іпеня КРЖН будуть видбудовуватись, ЗУ РЖН зробить х3...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:02

  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

Как обычно, временное жилье (каким были бараки и хрущи) станет самым постоянным

Немає нічого зробленого так на постійно, як те, що зроблено тимчасово! © :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:09

  vitaliian написав:\\\
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:26

  _hunter написав:
  vitaliian написав:\\\
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.

Я о том же скорее всего это будут городки в 15-20 км от столицы с 1-2 этажами из газоблока + мансарда. В идеале через процедуру банкротства застройщиков, отсудят и достроят все недострои включая Дніпровські вежі.
vitaliian
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