Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:\\\ Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.
vitaliian написав:\\\ Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.
Я о том же скорее всего это будут городки в 15-20 км от столицы с 1-2 этажами из газоблока + мансарда. В идеале через процедуру банкротства застройщиков, отсудят и достроят все недострои включая Дніпровські вежі.
beee написав:Если газ стоит 2 тысячи долларов, то себестоимость газоблока будет 150 долларов. Арматуры 1500$. А стекло? Уже сейчас предпримчивые комерсы предлагают выкупать стекло в Европе, потому что миллионы м2 стекла будут стоить космос. Себестоимость нового строительства будет over дофига. В 2014 и города особо не бомбили и миграция с востока была огромной. Все всё понимают. Сняли с продажи и уехали на год. Никто за копейки продавать не будет. Тем более состоятельные люди из пригорода переедут в город. Жить на заминированной территории они больше не будут
Действительно состоятельные люди уже под зонтиком НАТО. Уже писал про почти отсутствие возвращающихся жильцов в модные ЖК Киева
Строить не будут. В 2015-2017 годах был бум новостроев потому что цены на стойматериалы и работу упали.
К северозападу от Киева растяжек и мин дофига. Есть подрывы людей.
Утреня статистика по обстрелам Харькова. За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар Соотношение 1 к 23. Почему так? Например ракета калибр стоит 1 млн долларов. А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны. Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО. Это всё про столицу у границы.
UA написав:Утреня статистика по обстрелам Харькова. За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар Соотношение 1 к 23. Почему так? Например ракета калибр стоит 1 млн долларов. А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны. Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО. Это всё про столицу у границы.
первый моб телефон стоил $3500 сейчас звонилка стоит $20 с калибрами будет тоже самое. Когда их наделают миллион штук куда вы будете переносить столицу, в Австралию или под землю? Перенос столицы на стоимость ракет не влияет, это не решение вопроса, а иллюзия решения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
Разве что где-то в глубоких ипенях（так как в других местах территорий на массированную застройку двухэтажками нет）. Без школ, садиков, больниц, банков, парков и супермаркетов. Вместо канализации септики. Зато дешево.