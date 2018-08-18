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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9758975997609761

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:51

⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:53

  Zebra написав:Усі розмови про перенос столиці - то фігня малята.
Якби будувалися ракети, тобто готувалися до війни, то і війни б не було. На приліти 24 лютого, відповіли б своїми ракетами.

100500% згоден! Столицю ніхто не буде перносити - навпаки можуть якусь лінію Єрмака навкруги створити...

А ось стовосовно діверсіфая - то ЗУ має багато шансів вистрілити...
Поки іпеня КРЖН будуть видбудовуватись, ЗУ РЖН зробить х3...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:02

  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

Как обычно, временное жилье (каким были бараки и хрущи) станет самым постоянным

Немає нічого зробленого так на постійно, як те, що зроблено тимчасово! © :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:09

  vitaliian написав:\\\
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:26

  _hunter написав:
  vitaliian написав:\\\
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

А его другого и не бывает (хрущи, вон, 50-70 лет стоят -- и особо не падают): бывает дорогое (в плане себестоимости) и дешевое. Но, дорогое для переселенцев, по очевидным причинам, никто строить не будет.

Я о том же скорее всего это будут городки в 15-20 км от столицы с 1-2 этажами из газоблока + мансарда. В идеале через процедуру банкротства застройщиков, отсудят и достроят все недострои включая Дніпровські вежі.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:58

  beee написав:Если газ стоит 2 тысячи долларов, то себестоимость газоблока будет 150 долларов. Арматуры 1500$.
А стекло? Уже сейчас предпримчивые комерсы предлагают выкупать стекло в Европе, потому что миллионы м2 стекла будут стоить космос.
Себестоимость нового строительства будет over дофига.
В 2014 и города особо не бомбили и миграция с востока была огромной.
Все всё понимают.
Сняли с продажи и уехали на год. Никто за копейки продавать не будет.
Тем более состоятельные люди из пригорода переедут в город. Жить на заминированной территории они больше не будут

Действительно состоятельные люди уже под зонтиком НАТО.
Уже писал про почти отсутствие возвращающихся жильцов в модные ЖК Киева

Строить не будут.
В 2015-2017 годах был бум новостроев потому что цены на стойматериалы и работу упали.

К северозападу от Киева растяжек и мин дофига. Есть подрывы людей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:06

Утреня статистика по обстрелам Харькова.
За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар
Соотношение 1 к 23.
Почему так?
Например ракета калибр стоит 1 млн долларов.
А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны.
Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО.
Это всё про столицу у границы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:11

  UA написав:Утреня статистика по обстрелам Харькова.
За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар
Соотношение 1 к 23.
Почему так?
Например ракета калибр стоит 1 млн долларов.
А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны.
Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО.
Это всё про столицу у границы.
первый моб телефон стоил $3500 сейчас звонилка стоит $20 с калибрами будет тоже самое. Когда их наделают миллион штук куда вы будете переносить столицу, в Австралию или под землю? Перенос столицы на стоимость ракет не влияет, это не решение вопроса, а иллюзия решения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:12

  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Разве что где-то в глубоких ипенях（так как в других местах территорий на массированную застройку двухэтажками нет）. Без школ, садиков, больниц, банков, парков и супермаркетов. Вместо канализации септики. Зато дешево.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:18

  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.
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