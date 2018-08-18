Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.
Как вообще экономическая жизь в Кийови ? Супермаркеты, торговые центры заработали ? Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей. В Виннице много приезжых. Говорят экономика начнает входить в нормальное русло. Приезжие тратят денюжку.