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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9759976097619762

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:12

  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.


Как вообще экономическая жизь в Кийови ?
Супермаркеты, торговые центры заработали ?
Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.
В Виннице много приезжых.
Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.
Приезжие тратят денюжку.
Хомякоид
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  #<1 ... 9759976097619762
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