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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9759976097619762

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:12

  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.


Как вообще экономическая жизь в Кийови ?
Супермаркеты, торговые центры заработали ?
Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.
В Виннице много приезжых.
Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.
Приезжие тратят денюжку.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

наша влада перекрыла поток беженцев из страны.
перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:16

  UA написав:После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте.
под этими домами нужно вырыть колованы с гидроподьемниками. Когда наступит следующий раз кнопочку нажали и домик в землю спрятался. Можно на крыше лужайку посадить. Для большей маскировки.
  Олежан написав:перекрыла поток беженцев из страны.
перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
⚡️"Паспортный сервис" на площади Победы в Киеве возобновил работу.

▪️На площади Победы в Киеве возобновил работу "Паспортный сервис". Клиенты смогут оформить загранпаспорта и ID-карты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:36

Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику

По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.


⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в эфире UAразом попросил киевлян воздержаться от возвращения домой до конца недели. Интересные сроки. Краткосрочные, скажем так. Потому можно сказать оптимистичные.

Подтвердил информацию, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил движение по Южному мосту. Подчеркнул, что некоторые станции метро еще закрыты, но будут постепенно возобновлять работу.



Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов считает, что основное условие возвращения в Киев – окончание войны.

Возвращаться в город - рано.


Они между собой вообще общаются? Людям чё делать. Почему дефицит бюджета исчисляется в евро, и по какому курсу, у нас вообще есть рыночный курс?

Перестаю понимать что происходит. :shock: :shock: :shock:

Из украинского ТГ канала
В Киеве солнышко, но все также мало бизнеса открылось, и на заправках не хватает бенза.

Призываем Кличко обратиться к бизнесу и попросить активнее открываться. Мы так реально накроемся медным тазом, если еще месяц посидим.

Пора оживать, а не сидеть в Польше и в памперс сцать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:51

  vitaliian написав:
Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику

По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.


⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в эфире UAразом попросил киевлян воздержаться от возвращения домой до конца недели. Интересные сроки. Краткосрочные, скажем так. Потому можно сказать оптимистичные.

Подтвердил информацию, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил движение по Южному мосту. Подчеркнул, что некоторые станции метро еще закрыты, но будут постепенно возобновлять работу.

Они между собой вообще общаются? Людям чё делать. Почему дефицит бюджета исчисляется в евро, у нас зарплаты пенсии в евро. Перестаю понимать что происходит. :shock: :shock: :shock:

Из украинского ТГ канала
В Киеве солнышко, но все также мало бизнеса открылось, и на заправках не хватает бенза.

Призываем Кличко обратиться к бизнесу и попросить активнее открываться. Мы так реально накроемся медным тазом, если еще месяц посидим.

Пора оживать, а не сидеть в Польше и в памперс сцать.

Непонятно, откуда цифра в 7 миллиардов Евро в месяц? И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:56

  BIGor написав:И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться
ну плохо человеку без женщин. Не хотят наши из Польши возвращаться будем из Вьетнама, Филиппин приглашать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:11

  vitaliian написав:
  BIGor написав:И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться
ну плохо человеку без женщин. Не хотят наши из Польши возвращаться будем из Вьетнама, Филиппин приглашать.


Да, хорошая идея. Азиткам ускоренная схема по гражданству, азиатам - через армию
fox767676
 
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