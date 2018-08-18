Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.
Как вообще экономическая жизь в Кийови ? Супермаркеты, торговые центры заработали ? Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей. В Виннице много приезжых. Говорят экономика начнает входить в нормальное русло. Приезжие тратят денюжку.
Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику
По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.
"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.
⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в эфире UAразом попросил киевлян воздержаться от возвращения домой до конца недели. Интересные сроки. Краткосрочные, скажем так. Потому можно сказать оптимистичные.
Подтвердил информацию, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил движение по Южному мосту. Подчеркнул, что некоторые станции метро еще закрыты, но будут постепенно возобновлять работу.
Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов считает, что основное условие возвращения в Киев – окончание войны.
Возвращаться в город - рано.
Они между собой вообще общаются? Людям чё делать. Почему дефицит бюджета исчисляется в евро, и по какому курсу, у нас вообще есть рыночный курс?
Перестаю понимать что происходит.
Из украинского ТГ канала
В Киеве солнышко, но все также мало бизнеса открылось, и на заправках не хватает бенза.
Призываем Кличко обратиться к бизнесу и попросить активнее открываться. Мы так реально накроемся медным тазом, если еще месяц посидим.
Пора оживать, а не сидеть в Польше и в памперс сцать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику
По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.
"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.
⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в эфире UAразом попросил киевлян воздержаться от возвращения домой до конца недели. Интересные сроки. Краткосрочные, скажем так. Потому можно сказать оптимистичные.
Подтвердил информацию, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил движение по Южному мосту. Подчеркнул, что некоторые станции метро еще закрыты, но будут постепенно возобновлять работу.
Они между собой вообще общаются? Людям чё делать. Почему дефицит бюджета исчисляется в евро, у нас зарплаты пенсии в евро. Перестаю понимать что происходит.
Из украинского ТГ канала
В Киеве солнышко, но все также мало бизнеса открылось, и на заправках не хватает бенза.
Призываем Кличко обратиться к бизнесу и попросить активнее открываться. Мы так реально накроемся медным тазом, если еще месяц посидим.
Пора оживать, а не сидеть в Польше и в памперс сцать.
Непонятно, откуда цифра в 7 миллиардов Евро в месяц? И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться?