Додано: Нед 17 кві, 2022 16:39

Zebra написав: Усі розмови про перенос столиці - то фігня малята.

Якби будувалися ракети, тобто готувалися до війни, то і війни б не було. На приліти 24 лютого, відповіли б своїми ракетами. Усі розмови про перенос столиці - то фігня малята.Якби будувалися ракети, тобто готувалися до війни, то і війни б не було. На приліти 24 лютого, відповіли б своїми ракетами.

А кто сказал, что к войне не готовились?Если-бы к войне не готовились, то война и была-бы 3 дня.Осмелюсь напомнить, Нептуны поступили на вооружение только в январе этого года, а уже в апреле с ними познакомился рк "мацква". И "пашелнаXYЙ".С ракетами у Украины все ок. Самолетов мало. Даже не то что мало... их просто меньше чем у рашки. И танков меньше. и много чего еще. А по-другому и быть не могло. Так исторически сложилось.А ракеты есть. Много и хороших и разных.То что "Украина к войне не готовилась" - это пуйло так думал. А тут нежданчик.Или должны были по телеку докладывать "Готовимся к войне. Вот тут у нас это сделано, тут это. Тут у нас такие части, а тут такие. А тут тумбочка, в ней самый большой военный секрет".