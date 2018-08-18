Додано: Нед 17 кві, 2022 17:00

Хомякоид написав:

Как вообще экономическая жизь в Кийови ?

Супермаркеты, торговые центры заработали ?

Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.

В Виннице много приезжых.

Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.

Приезжие тратят денюжку. Как вообще экономическая жизь в Кийови ?Супермаркеты, торговые центры заработали ?Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.В Виннице много приезжых.Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.Приезжие тратят денюжку.

Заведения начинают работать, люди в этих заведениях тоже уже есть (правда не много, но сидят), в хорошую погоду вокруг кофеен тьма молодёжи с детьми ( здесь наверное просто надоело сидеть дома и читать новости), начали появляться курьеры глово (довольно много, ещё неделю назад юыли единицы), авто на дорогах уже такое количесвто, что блокпосты каждый день приходится либо убирать, либо уменьшать. В магазине каждый день наименование асортимента расширяется, во мноих запустили кулинарию. Очень много загородных комплексов скидывают рекламу, что они открылись, но, лично мое мнение, что этот контингент ещё не скоро к ним приедет. Риелторы неспешно начинают водить по показам, но на цены пока это не влияет, дорожая нет и вряд ли будет из-за обширного предложения. Есть варианты когда люди меняют арендные квартиры в Киеве по разным причинам, прежде всего условие фикса ценника в грн минимум на полода