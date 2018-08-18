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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976197629763976497659766>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:00

  Хомякоид написав:
Как вообще экономическая жизь в Кийови ?
Супермаркеты, торговые центры заработали ?
Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.
В Виннице много приезжых.
Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.
Приезжие тратят денюжку.

Заведения начинают работать, люди в этих заведениях тоже уже есть (правда не много, но сидят), в хорошую погоду вокруг кофеен тьма молодёжи с детьми ( здесь наверное просто надоело сидеть дома и читать новости), начали появляться курьеры глово (довольно много, ещё неделю назад юыли единицы), авто на дорогах уже такое количесвто, что блокпосты каждый день приходится либо убирать, либо уменьшать. В магазине каждый день наименование асортимента расширяется, во мноих запустили кулинарию. Очень много загородных комплексов скидывают рекламу, что они открылись, но, лично мое мнение, что этот контингент ещё не скоро к ним приедет. Риелторы неспешно начинают водить по показам, но на цены пока это не влияет, дорожая нет и вряд ли будет из-за обширного предложения. Есть варианты когда люди меняют арендные квартиры в Киеве по разным причинам, прежде всего условие фикса ценника в грн минимум на полода
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01

  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться
ну плохо человеку без женщин. Не хотят наши из Польши возвращаться будем из Вьетнама, Филиппин приглашать.


Как они приедут без самолёта?

Приедут они без самолёта поездом.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:А кто сказал, что к войне не готовились?

Порошенко йшов на вибори під гаслами "Армія, мова, віра", та програв. Зеленський у лютому говорив "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема" https://censor.net/ru/n3317208
Так що готувались, але могли зробити більше.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:05

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:И интересно, кто это такой призывает женщин с Польши возвращаться
ну плохо человеку без женщин. Не хотят наши из Польши возвращаться будем из Вьетнама, Филиппин приглашать.


Да, хорошая идея. Азиткам ускоренная схема по гражданству, азиатам - через армию

шкода, флай в бане - він би оцінив ідею )))

це ж в нього така мрія :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:08

  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?


У финнов есть сборные дома. Я когда-то жил в таком городке. Фактически, после начала строительства городка, через 5 месяцев были построены по такому типу школа, поликлинника, пекарня с хлебным магазом, пара продуктовых магазов, универмаг, пара админзданий, штук 50 20-ти квартирных домов, и еще через год по этой-же технологии спортивно-развлекательный комплекс.
Это как-бы был "Ылитный" микрорайон. И были микрорайоны попроще, тоже построенные за пару месяцев из модульных чещских домов УНИМО-80. Это уже типа очень комфортные общаги. Туалет и кухня общие, а комнаты отдельные. 1 и 2-х этажные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:08

  change_pm написав:шкода, флай в бане - він би оцінив ідею
если только оценить то Скайп ему в помощь
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:10

  rjkz написав:У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:12

  hume написав:
  Хомякоид написав:
Как вообще экономическая жизь в Кийови ?
Супермаркеты, торговые центры заработали ?
Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей.
В Виннице много приезжых.
Говорят экономика начнает входить в нормальное русло.
Приезжие тратят денюжку.

Заведения начинают работать, люди в этих заведениях тоже уже есть (правда не много, но сидят), в хорошую погоду вокруг кофеен тьма молодёжи с детьми ( здесь наверное просто надоело сидеть дома и читать новости), начали появляться курьеры глово (довольно много, ещё неделю назад юыли единицы), авто на дорогах уже такое количесвто, что блокпосты каждый день приходится либо убирать, либо уменьшать. В магазине каждый день наименование асортимента расширяется, во мноих запустили кулинарию. Очень много загородных комплексов скидывают рекламу, что они открылись, но, лично мое мнение, что этот контингент ещё не скоро к ним приедет. Риелторы неспешно начинают водить по показам, но на цены пока это не влияет, дорожая нет и вряд ли будет из-за обширного предложения. Есть варианты когда люди меняют арендные квартиры в Киеве по разным причинам, прежде всего условие фикса ценника в грн минимум на полода


Сколько населения на ваш взгляд ?
50% есть ?

Вообще никто так и не написал почему нельзя вывести гос.органы с Киева и расредоточить по Зап.и Ц.Украине.
Сейчас бы все работало как всегда. А так ждем окончания войны.

Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:12

  vitaliian написав:
  change_pm написав:шкода, флай в бане - він би оцінив ідею
если только оценить то Скайп ему в помощь

та не, він хотів, щоб маленькі флайчефіліп"ятки стукали п"ятками по цоколю )))

але то він сам розкаже, як вийде...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:14

  vitaliian написав:
  rjkz написав:У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.

хороше до речі питання!

війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...

щось тут не так, ніт?
change_pm
 
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