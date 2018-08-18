Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Как вообще экономическая жизь в Кийови ? Супермаркеты, торговые центры заработали ? Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей. В Виннице много приезжых. Говорят экономика начнает входить в нормальное русло. Приезжие тратят денюжку.
Заведения начинают работать, люди в этих заведениях тоже уже есть (правда не много, но сидят), в хорошую погоду вокруг кофеен тьма молодёжи с детьми ( здесь наверное просто надоело сидеть дома и читать новости), начали появляться курьеры глово (довольно много, ещё неделю назад юыли единицы), авто на дорогах уже такое количесвто, что блокпосты каждый день приходится либо убирать, либо уменьшать. В магазине каждый день наименование асортимента расширяется, во мноих запустили кулинарию. Очень много загородных комплексов скидывают рекламу, что они открылись, но, лично мое мнение, что этот контингент ещё не скоро к ним приедет. Риелторы неспешно начинают водить по показам, но на цены пока это не влияет, дорожая нет и вряд ли будет из-за обширного предложения. Есть варианты когда люди меняют арендные квартиры в Киеве по разным причинам, прежде всего условие фикса ценника в грн минимум на полода
rjkz написав:А кто сказал, что к войне не готовились?
Порошенко йшов на вибори під гаслами "Армія, мова, віра", та програв. Зеленський у лютому говорив "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема" https://censor.net/ru/n3317208 Так що готувались, але могли зробити більше.
Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?
У финнов есть сборные дома. Я когда-то жил в таком городке. Фактически, после начала строительства городка, через 5 месяцев были построены по такому типу школа, поликлинника, пекарня с хлебным магазом, пара продуктовых магазов, универмаг, пара админзданий, штук 50 20-ти квартирных домов, и еще через год по этой-же технологии спортивно-развлекательный комплекс. Это как-бы был "Ылитный" микрорайон. И были микрорайоны попроще, тоже построенные за пару месяцев из модульных чещских домов УНИМО-80. Это уже типа очень комфортные общаги. Туалет и кухня общие, а комнаты отдельные. 1 и 2-х этажные.
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.
Хомякоид написав: Как вообще экономическая жизь в Кийови ? Супермаркеты, торговые центры заработали ? Знакомый как вышел на удаленку с начала войны так и сидит у родителей. В Виннице много приезжых. Говорят экономика начнает входить в нормальное русло. Приезжие тратят денюжку.
Заведения начинают работать, люди в этих заведениях тоже уже есть (правда не много, но сидят), в хорошую погоду вокруг кофеен тьма молодёжи с детьми ( здесь наверное просто надоело сидеть дома и читать новости), начали появляться курьеры глово (довольно много, ещё неделю назад юыли единицы), авто на дорогах уже такое количесвто, что блокпосты каждый день приходится либо убирать, либо уменьшать. В магазине каждый день наименование асортимента расширяется, во мноих запустили кулинарию. Очень много загородных комплексов скидывают рекламу, что они открылись, но, лично мое мнение, что этот контингент ещё не скоро к ним приедет. Риелторы неспешно начинают водить по показам, но на цены пока это не влияет, дорожая нет и вряд ли будет из-за обширного предложения. Есть варианты когда люди меняют арендные квартиры в Киеве по разным причинам, прежде всего условие фикса ценника в грн минимум на полода
Сколько населения на ваш взгляд ? 50% есть ?
Вообще никто так и не написал почему нельзя вывести гос.органы с Киева и расредоточить по Зап.и Ц.Украине. Сейчас бы все работало как всегда. А так ждем окончания войны.
Знакомый работает в системе юстиции. Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе. Юстиция пока делает вид что работает
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.
хороше до речі питання!
війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...