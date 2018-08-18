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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вообще никто так и не написал почему нельзя вывести гос.органы с Киева и расредоточить по Зап.и Ц.Украине.
Сейчас бы все работало как всегда. А так ждем окончания войны.

Хорошая идея класть яйца в разные корзины. Любой лендлорд подтвердит.
  Хомякоид написав:Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает :D

А зарплату в полной мере платят? Знаю по своему городу, сильно порезали местные бюджеты - на систему образования. Учителям скоро не будет хватать... Вот такие пироги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:17

  vitaliian написав:
  rjkz написав:У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.


Мне дедушка как то расказывал что после войны у меня в селе (Винницкая обл.) строили финские домики.
Это дерево, с утеплением внутри.
Газа не было, отапливались печами.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:19

BIGor

З.П. не с местного бюджета.
Пока платиться, но сказали что будут снижать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает

Може він написав відпустку, але хто відсутній без вагомих причин, того звільнять.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pita ... -stanu-440
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:хороше до речі питання!

війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...

щось тут не так, ніт?

Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:37

  Хомякоид написав: Сколько населения на ваш взгляд ?
50% есть ?
:D

Тяжело сказать, но думаю пока нет. + Многие из области сейчас проживают в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:38

КИЕВЛЯНАМ НАЗВАЛИ ВРЕМЯ ПОДЛЕТА ДО СТОЛИЦЫ ВРАЖЕСКИХ РАКЕТ

  vitaliian написав:
  UA написав:Утреня статистика по обстрелам Харькова.
За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар
Соотношение 1 к 23.
Почему так?
Например ракета калибр стоит 1 млн долларов.
А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны.
Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО.
Это всё про столицу у границы.
первый моб телефон стоил $3500 сейчас звонилка стоит $20 с калибрами будет тоже самое. Когда их наделают миллион штук куда вы будете переносить столицу, в Австралию или под землю? Перенос столицы на стоимость ракет не влияет, это не решение вопроса, а иллюзия решения.

ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут.

«К сожалению, нет столько времени, когда ракета вылетает из Беларуси. Время сокращается в три раза – 10–12 минут подлет.
https://lenta.ua/kievlyanam-nazvali-vre ... ma-118345/
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:41

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает

Може він написав відпустку, але хто відсутній без вагомих причин, того звільнять.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pita ... -stanu-440


Перевели всіх на віддалену роботу.
Так як офіс у Кийові то юстиція робить вид що працює віддалено.

Був би офіс на ЗУ або Центральній юстиція б працювала як завжди.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:41

  UA написав:ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут
а кинжалу сколько лететь с Крыма до Львова?

Заявленная максимальная скорость ракеты - до 4080 м/c (14688 км/ч).

Расстояние между Львов и Севастополь составляет 922 км.
разделить два числа сумеете? Перенос столицы - не решение проблемы за космические деньги. Проще завести 10 тысяч собственных аналогичных ракет и отправлять их в ответ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:44

  vitaliian написав:
  UA написав:ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут
а кинжалу сколько лететь с Крыма до Львова?

Заявленная максимальная скорость ракеты - до 4080 м/c (14688 км/ч).

Расстояние между Львов и Севастополь составляет 922 км.


Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи.
Хомякоид
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