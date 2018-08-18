Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:15
Хомякоид написав:
Вообще никто так и не написал почему нельзя вывести гос.органы с Киева и расредоточить по Зап.и Ц.Украине.
Сейчас бы все работало как всегда. А так ждем окончания войны.
Хорошая идея класть яйца в разные корзины. Любой лендлорд подтвердит.
Хомякоид написав:
Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает
А зарплату в полной мере платят? Знаю по своему городу, сильно порезали местные бюджеты - на систему образования. Учителям скоро не будет хватать... Вот такие пироги.
BIGor
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:17
vitaliian написав: rjkz написав:
У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.
Мне дедушка как то расказывал что после войны у меня в селе (Винницкая обл.) строили финские домики.
Это дерево, с утеплением внутри.
Газа не было, отапливались печами.
Хомякоид
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:19
BIGor З.П. не с местного бюджета. Пока платиться, но сказали что будут снижать.
Хомякоид
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:23
Хомякоид написав:
Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает
Може він написав відпустку, але хто відсутній без вагомих причин, того звільнять.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pita ... -stanu-440
Vlad442
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:27
change_pm написав:
хороше до речі питання!
війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...
щось тут не так, ніт?
Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.
Vlad442
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:37
Хомякоид написав:
Сколько населения на ваш взгляд ?
50% есть ?
Тяжело сказать, но думаю пока нет. + Многие из области сейчас проживают в Киеве.
hume
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:38
vitaliian написав: UA написав:
Утреня статистика по обстрелам Харькова.
За минувшие сутки россияне 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар
Соотношение 1 к 23.
Почему так?
Например ракета калибр стоит 1 млн долларов.
А снаряды ещё советского производства со складов хранения бесплатны.
Чем больше время подлета ракеты к цели, тем выше вероятность что по ней отработает ПВО.
Это всё про столицу у границы.
первый моб телефон стоил $3500 сейчас звонилка стоит $20 с калибрами будет тоже самое. Когда их наделают миллион штук куда вы будете переносить столицу, в Австралию или под землю? Перенос столицы на стоимость ракет не влияет, это не решение вопроса, а иллюзия решения.
ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут.
«К сожалению, нет столько времени, когда ракета вылетает из Беларуси. Время сокращается в три раза – 10–12 минут подлет.
https://lenta.ua/kievlyanam-nazvali-vre ... ma-118345/
UA
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:41
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
Знакомый работает в системе юстиции.
Как с Киева уехал в первый день войны так и сидит возле Винницы в селе.
Юстиция пока делает вид что работает
Може він написав відпустку, але хто відсутній без вагомих причин, того звільнять.
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pita ... -stanu-440
Перевели всіх на віддалену роботу.
Так як офіс у Кийові то юстиція робить вид що працює віддалено.
Був би офіс на ЗУ або Центральній юстиція б працювала як завжди.
Хомякоид
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:41
UA написав:
ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут
а кинжалу сколько лететь с Крыма до Львова?
Заявленная максимальная скорость ракеты - до 4080 м/c (14688 км/ч).
Расстояние между Львов и Севастополь составляет 922 км.
разделить два числа сумеете? Перенос столицы - не решение проблемы за космические деньги. Проще завести 10 тысяч собственных аналогичных ракет и отправлять их в ответ.
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vitaliian
в Нед 17 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:44
vitaliian написав: UA написав:
ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут
а кинжалу сколько лететь с Крыма до Львова?
Заявленная максимальная скорость ракеты - до 4080 м/c (14688 км/ч).
Расстояние между Львов и Севастополь составляет 922 км.
Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи.
Хомякоид
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