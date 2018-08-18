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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9763976497659766>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49

  Хомякоид написав:Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?

То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:51

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:хороше до речі питання!

війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...

щось тут не так, ніт?

Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.

Якщо перерветься транзит, можна одразу вітати ле пен з перемогою. Та й інші занепокоєні знайдуть ще 1000+1 виправдань для своєї нерішучості.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:54

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:хороше до речі питання!

війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...

щось тут не так, ніт?

Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.

хіхі... чисто поржать...

ліньки перевіряти хто через нас газ отрумує, але 100% це:
- орбан і його банда,
- вучіч і його банда,
- остріяки ... ну тут ні риба ні м"ясо,
- і ті, хто нам просторчені на 15 рокі гранатомети передав, як велике досягнення...

пісі. хто там ще?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:56

  change_pm написав:орбан і його банда
Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя 10 лет.

Как следует из соглашения, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год, из них 3,5 млрд кубометров - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутным продолжениям, которые обходят территорию Украины. Оставшийся 1 млрд кубометров Венгрия получит через Австрию - как и раньше, когда весь транзит шел через Украину.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:57

  Олежан написав:наша влада перекрыла поток беженцев из страны.
перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа

У вас непризывной возраст или справка?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:58

Знайомий працює в Мінистерстві юстиціі, з приходом короновируса в офіс приїджав раз-два рази на тиждень, інший час дома. І така ситуація в інших органах влади.
Звичайно є посади, для яких присутність на робочму місті обов'язкова, ала далеко не всі. Після обстрілу Миколоаївської обладміністрації, в час війни по масимуму треба працювати на видаленні.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:58

  Хомякоид написав:BIGor

З.П. не с местного бюджета.
Пока платиться, но сказали что будут снижать.

хех, то правильно!!!

по-перше, чого він за наші податки сидить в селі під вінніцею?
по-друге, якщо живе в Києві, працює, значіть хлоп 18-60, чого своє майно не захищає?

що Ахметов за нього буде міни подавати?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:01

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?

То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт.

чьот я це вже другий раз за два дні бачу...

а скіко від Гомеля до Ірпеня?

пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба...
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:07

  Клиент_ написав:
  Vlad442 написав:
  change_pm написав:хороше до речі питання!

війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...

щось тут не так, ніт?

Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.

Якщо перерветься транзит, можна одразу вітати ле пен з перемогою. Та й інші занепокоєні знайдуть ще 1000+1 виправдань для своєї нерішучості.

хехе...

ага, уявляю, 1942 рік і ставка Сталіна вирішує продовжути качату нафту німцям і продавати зерно...

ну, а чо, там же ж також людє в тилу...і ще й наших в неволю нагнали, треба щоб їм і тепло і не голодно було...

пісі... війна якась така странна, нє?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:11

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?

То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт.

пісі... нагадаю, були такі мапи від Білд, до війни їх ще нам тут видавали і ми обговорювали...

так там кордон йшов по Вінниці, а Львів звавсі Лемберг...

пісі 2... так ось, ракета не рокета, відстань не відстань, але вже тоді німці мали якийсь підсвідомий план...
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