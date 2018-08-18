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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49
Хомякоид написав:
Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?
То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:51
Vlad442 написав: change_pm написав:
хороше до речі питання!
війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...
щось тут не так, ніт?
Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.
Якщо перерветься транзит, можна одразу вітати ле пен з перемогою. Та й інші занепокоєні знайдуть ще 1000+1 виправдань для своєї нерішучості.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:54
Vlad442 написав: change_pm написав:
хороше до речі питання!
війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...
щось тут не так, ніт?
Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі
. Треба про них теж дбати.
хіхі... чисто поржать...
ліньки перевіряти хто через нас газ отрумує, але 100% це:
- орбан і його банда,
- вучіч і його банда,
- остріяки ... ну тут ні риба ні м"ясо,
- і ті, хто нам просторчені на 15 рокі гранатомети передав, як велике досягнення...
пісі. хто там ще?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:56
change_pm написав:
орбан і його банда
Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя 10 лет.
Как следует из соглашения, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год, из них 3,5 млрд кубометров - через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и его сухопутным продолжениям, которые обходят территорию Украины. Оставшийся 1 млрд кубометров Венгрия получит через Австрию - как и раньше, когда весь транзит шел через Украину.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:57
Олежан написав:
наша влада перекрыла поток беженцев из страны.
перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа
У вас непризывной возраст или справка?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:58
Знайомий працює в Мінистерстві юстиціі, з приходом короновируса в офіс приїджав раз-два рази на тиждень, інший час дома. І така ситуація в інших органах влади.
Звичайно є посади, для яких присутність на робочму місті обов'язкова, ала далеко не всі. Після обстрілу Миколоаївської обладміністрації, в час війни по масимуму треба працювати на видаленні.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:58
Хомякоид написав:BIGor
З.П. не с местного бюджета.
Пока платиться, но сказали что будут снижать.
хех, то правильно!!!
по-перше, чого він за наші податки сидить в селі під вінніцею?
по-друге, якщо живе в Києві, працює, значіть хлоп 18-60, чого своє майно не захищає?
що Ахметов за нього буде міни подавати?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:01
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?
То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста
. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт.
чьот я це вже другий раз за два дні бачу...
а скіко від Гомеля до Ірпеня?
пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:07
Клиент_ написав:
Якщо перерветься транзит
Vlad442 написав: change_pm написав:
хороше до речі питання!
війна вітчизняна є? є! і транзит від загарбника також кожен день є...
щось тут не так, ніт?
Коли ми перекримо транзит, ми перекримо його не тільки Росії, а й нашим друзям в Європі. Треба про них теж дбати.
, можна одразу вітати ле пен з перемогою. Та й інші занепокоєні знайдуть ще 1000+1 виправдань для своєї нерішучості.
хехе...
ага, уявляю, 1942 рік і ставка Сталіна вирішує продовжути качату нафту німцям і продавати зерно...
ну, а чо, там же ж також людє в тилу...і ще й наших в неволю нагнали, треба щоб їм і тепло і не голодно було...
пісі... війна якась така странна, нє?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:11
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи
типа дорога с Бреста до Львова защищена лучше, чем лесистые и болотистые пригороды Киева?
То что на Львов не напали не означает, что это сделать невозможно. Там 300 км от Бреста. Для сравнения с Симферополя до Мелитополя 270 км, спасло это расстояние Мелитополь? А Львов конечно спасёт
.
пісі... нагадаю, були такі мапи від Білд, до війни їх ще нам тут видавали і ми обговорювали...
так там кордон йшов по Вінниці, а Львів звавсі Лемберг...
пісі 2... так ось, ракета не рокета, відстань не відстань, але вже тоді німці мали якийсь підсвідомий план...
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