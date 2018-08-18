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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 18:14
Олежан написав:
наша влада перекрыла поток беженцев из страны.перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа
о, до речі, знайшов на сайті прикордонників... )))
хех, значіть, не просто так президенти Вишеграда приїзжали, просили більше робочі руки не присилати
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:15
change_pm написав:
пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
change_pm написав:
скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:20
vitaliian написав: change_pm написав:
пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
change_pm написав:
скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.
вже пізно! цінник зробив вже х2...
так що залишається тіко Ірпень і російськомовні, сподіваюсь вони зі Львова повернуться туди, звідки понаїхали...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:21
change_pm написав:
російськомовні, сподіваюсь вони зі Львова повернуться туди, звідки понаїхали...
иначе вы им устроите Варфоломеевскую ночь или что?
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