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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9763976497659766

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:14

  Олежан написав:наша влада перекрыла поток беженцев из страны.
перестали выпускать по укр паспорту, нужен только биометрия
овиры не работают
фенита ля комедиа

о, до речі, знайшов на сайті прикордонників... )))

хех, значіть, не просто так президенти Вишеграда приїзжали, просили більше робочі руки не присилати :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:15

  change_pm написав:пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
  change_pm написав:скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:20

  vitaliian написав:
  change_pm написав:пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
  change_pm написав:скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.

вже пізно! цінник зробив вже х2...

так що залишається тіко Ірпень і російськомовні, сподіваюсь вони зі Львова повернуться туди, звідки понаїхали...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:21

  change_pm написав:російськомовні, сподіваюсь вони зі Львова повернуться туди, звідки понаїхали...
иначе вы им устроите Варфоломеевскую ночь или что?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:55

  vitaliian написав:
  change_pm написав:пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
  change_pm написав:скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.


У меня по карте Белорусия граница - Львов 250.
Белорусия граница - Ирпень 150.

Если двигаться на Львов по самой короткой дороге - это 5-10 км. до границы с Польшей.
Поляки могут долбануть со своей територии артой или самолетами.
Никто даже ничего не успеет заметить.
План выглядит даже безумнее чем провалившаяся попытка захвата Киева.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:57

  Хомякоид написав:Поляки могут долбануть со своей територии артой или самолетами.
почему до сих пор не долбанули? Наверное ваше сообщение не видели
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:37

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  change_pm написав:пісі. шукай роботу, твоїм інвестиціям торба
я стартую новый бизнес, одним инвестициям торба будут другие. Не спеши радоваться чужому горю.
  change_pm написав:скіко від Гомеля до Ірпеня?
Гомель Ирпень 312 км Брест Львов 310 км. Угу Львов выглядит куда безопаснее Ирпеня. Надо брать.


У меня по карте Белорусия граница - Львов 250.
Белорусия граница - Ирпень 150.

Если двигаться на Львов по самой короткой дороге - это 5-10 км. до границы с Польшей.
Поляки могут долбануть со своей територии артой или самолетами.
Никто даже ничего не успеет заметить.
План выглядит даже безумнее чем провалившаяся попытка захвата Киева.

Им, для начала, волынские леса нужно пересечь. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:42

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Поляки могут долбануть со своей територии артой или самолетами.
почему до сих пор не долбанули? Наверное ваше сообщение не видели


Вы невнимательны.

"Если двигаться на Львов по самой короткой дороге - это 5-10 км. до границы с Польшей."

Пока орда такой подвиг не совершала.
Хомякоид
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