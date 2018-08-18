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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9764976597669767

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:40

  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.


В условиях соседства с ордой, это самое разумное решение.
Никаких излиществ.
"Дешево, надежно и практично"(с)
И это должно стать принципом строительства на долгие годы в Украине.
Никаких концептуальностей за счет государства.
Желающие строить тетрисы и прочие концептуальные овнострои должны быть готовыми восстанавливать это все с известной периодичностью.
Со временем, все эти эстетические излишества сойдут на нет как любая модная пена. И ее заменит практичная целесообразность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:51

  Олежан написав:пришла реклама с киевского ресторана авалон с радосной новостью что они снова работают и могут даже сделать доставку по центру! и только ОТ 3000 грн!!!!
по моему они живут в другом киеве

Сейчас очень многие живут в альтернативной реальности, психика сопротивляется тому негатива который на нас 2 месяца льется как из цистерны. Не пытайтесь вернуть людей в реальность, можно по лбу получить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:54

  vitaliian написав:
Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику

По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.


⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в эфире UAразом попросил киевлян воздержаться от возвращения домой до конца недели. Интересные сроки. Краткосрочные, скажем так. Потому можно сказать оптимистичные.

Подтвердил информацию, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил движение по Южному мосту. Подчеркнул, что некоторые станции метро еще закрыты, но будут постепенно возобновлять работу.



Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов считает, что основное условие возвращения в Киев – окончание войны.

Возвращаться в город - рано.


Они между собой вообще общаются? Людям чё делать. Почему дефицит бюджета исчисляется в евро, и по какому курсу, у нас вообще есть рыночный курс?

Перестаю понимать что происходит. :shock: :shock: :shock:

Из украинского ТГ канала
В Киеве солнышко, но все также мало бизнеса открылось, и на заправках не хватает бенза.

Призываем Кличко обратиться к бизнесу и попросить активнее открываться. Мы так реально накроемся медным тазом, если еще месяц посидим.

Пора оживать, а не сидеть в Польше и в памперс сцать.


Разговаривал сегодня с другом. Он с семьей в Восточной Европе. Собирался возвращаться в Киев. Вроде отговорил до конца осени даже не планировать это.
Живет в части частного дома, за то что их приняли хозяева получают 750 евро компенсации в месяц. Работа какая-то есть. По его словам, тысячи 3 евро в месяц может зарабатывать, если выкладываться на 200%.
В Киеве бизнес, связанный со строительством (комплектация объектов).Конечно, если начнется движ, а он не будет в Киеве, то потеряет клиентуру, которую нарабатывал 15 лет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 21:54

  rjkz написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:⚡️Украинское архитектурное бюро представило проект временного жилья для переселенцев

Украинское «Balbek Bureau» в рамках проекта «Re:Ukraine» представило интерьеры модульных городков для переселенцев.

Зображення

Что то подобное я уже видел на ЛУНе
https://cutt.ly/jFC9kkv

https://beliy-shokolad.com.ua/ru/villag ... _term=5225

Согласно традиции временное жилье становится самым постоянным, может сразу его строить как постоянное?

Хорошая идея. После каждого следующего нашествия орды можно быстро восстанавливать такое жилье на прежнем месте. Срок эксплуатации таких конструкций 7- 10 лет вполне приемлем.


В условиях соседства с ордой, это самое разумное решение.
Никаких излиществ.
"Дешево, надежно и практично"(с)
И это должно стать принципом строительства на долгие годы в Украине.
Никаких концептуальностей за счет государства.
Желающие строить тетрисы и прочие концептуальные овнострои должны быть готовыми восстанавливать это все с известной периодичностью.
Со временем, все эти эстетические излишества сойдут на нет как любая модная пена. И ее заменит практичная целесообразность.


Так то оно так.
А как же с транспортной доступностью ?
Если бы продлили ветку метро в поля километров так на 50, то можна было с двух сторон от ветки застроить такими домиками. Кстати наземное метро по моему совсем недорогое в постройке.
А так кому понравиться ехать час в маршрутке у Кийов на роботу с такого домика ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:05

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:А кто сказал, что к войне не готовились?

Порошенко йшов на вибори під гаслами "Армія, мова, віра", та програв. Зеленський у лютому говорив "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема" https://censor.net/ru/n3317208
Так що готувались, але могли зробити більше.


Я не хотел-бы на этой ветке обсуждать тему порохVSЗеленский, но у меня нет критических претензий к нынещнему Президенту и большой ворох к прошлому, в том числе и в плане войны. А идет она с 2014 года.
И кто что публично говорит и кто что на самом деле делает - это часто две большие разницы. Иногда невозможно что-то делать, если об этом говорить и можно много говорить и ничего не делать.
И Вам, как человеку, благодаря которому, я познакомился с книгой "Почему одни страны богатые, а другие бедные" (еще раз спасибо), должно быть это более очевидно, нежели многим другим.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:15

  vitaliian написав:
  rjkz написав:У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.


Отапливались централизованным отоплением, вода - теплоноситель.
Дома - не газифицированные, электроплиты.
Очень теплые - дело было за Полярным кругом.
Внутрянка присмитивная - белая покраска прямо по ГВЛ, даже без шпаклевки стыков и саморезов. На полу - ПВХ. На стене ванной - тоже ПВХ, есть такие гомогенные покрытия. Все объекты шли сразу со всеми комплектующими. Пекарня - сразу с оборудованием, щкола - сразу с партами, стульями, шкафами, оборудованием для классов физики, химии, спортзала, гардероба, досками и даже мелками.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:18

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:У финнов есть сборные дома
из какого материала и Чем они отапливались? Газ для этих поселков точно тянуть не будут, и вообще на ближайшие годы про газ надо забывать (нет транзита, не будет и реверса), свой скорее всего уйдет на экспорт.


Мне дедушка как то расказывал что после войны у меня в селе (Винницкая обл.) строили финские домики.
Это дерево, с утеплением внутри.
Газа не было, отапливались печами.


Я не так стар как Ваш дедушка.
А жилье то было очень комфортно.
Хоть и аскетично для такого эстета как Эйрмакс.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:33

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:ракета, выпущенная с территории оккупированного Крыма, летит 30–40 минут
а кинжалу сколько лететь с Крыма до Львова?

Заявленная максимальная скорость ракеты - до 4080 м/c (14688 км/ч).

Расстояние между Львов и Севастополь составляет 922 км.


Дольше и на порядки дороже чем гаубичный снаряд выпущенный по Киеву с Ирпеня или Бучи.


Я думаю, что приведен пример гиперзвука.
По гаубицам, самая мощная в мире- самоходная гаубица Пион, стоит на вооружении как Украины так и оркостана.
Калибр 203 мм, масса снаряда порядка 100 кг, дальность стрельбы до 50 км.
Снаряды способны нести ядерный заряд.
Служит для подавления тылов противника, но орками применяется для разрушения мирных городов.
На момент развала СССР, Украине досталось 199 единиц.
В 2008, во время вторжения в Грузию, Грузии было передано 5 единиц Пион, 4 из которых были захвачены орками.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:06

  Хомякоид написав:Так то оно так.
А как же с транспортной доступностью ?
Если бы продлили ветку метро в поля километров так на 50, то можна было с двух сторон от ветки застроить такими домиками. Кстати наземное метро по моему совсем недорогое в постройке.
А так кому понравиться ехать час в маршрутке у Кийов на роботу с такого домика
строить домики вдоль ЖД полотна по всем направлениям ЖД веток, каждые 1000 метров - остановка электрички.

Поскольку больниц, школ и всего остального проектом не предусмотрено, ездить за благами цивилизации будут на электричках в обл.центры или продвинутые райцентры, типа Белая церковь и Мукачево.

Одно время через Ирпень электрички ходили каждый час, а в час пик 3 шт в час. Потом из за пандемии всё отменили.

Наземным транспортом перевезти такое количество людей вообще анриал.

Я видел что творилось на академе возле ирпенских маршруток, очереди по 150 человек (иногда на ступеньках метро стоял её конец)

Во вторых цена топлива/проезда будет космос. В третьих в Киеве нет свободных пересадочных узлов, готовых принять такое количество автобусов (конечные метро давно забиты внутригородскими и пригородными маршрутками).

Электричка дёшево и сердито. До полмиллиона беженцев Киев с напрягом примет. Тысяч по 100 примут Одесса и Львов (Днепр / Запорожье опционально)

Ну и тысяч по 30 остальные областные центры, за исключением тех что на линии огня.
vitaliian
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