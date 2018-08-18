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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 кві, 2022 23:26
Клиент_ написав:
Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?
За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве.
Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле. Посмотрите на жителей Мариуполя. Им казалось, что можно вкладываться в недвижимость, бизнес, война ушла, линии разграничения расчерчены, подписан Минск-2. Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 23:55
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:08
Вот кому нужно переехать, это Рієл. Заберите его пожалуйста обратно, так сказать в столицу только обязательно с партнёром Геной. Они уродуют город Киев своими отвратными проектами: изуродовали Подол, кпи, набержую и перешли уродовать львовскую площадь.
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beee
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:33
beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.
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