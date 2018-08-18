RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9765976697679768

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:26

  Клиент_ написав:Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?
За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве.

Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле. Посмотрите на жителей Мариуполя. Им казалось, что можно вкладываться в недвижимость, бизнес, война ушла, линии разграничения расчерчены, подписан Минск-2. Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11154
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
beee
 
Повідомлень: 423
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот кому нужно переехать, это Рієл. Заберите его пожалуйста обратно, так сказать в столицу только обязательно с партнёром Геной. Они уродуют город Киев своими отвратными проектами: изуродовали Подол, кпи, набержую и перешли уродовать львовскую площадь.
beee
 
Повідомлень: 423
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 00:33

  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите

beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.
UA
 
Повідомлень: 6655
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9765976697679768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21963 6150383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 14:14
vkladchiik
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159967
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34293
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2319)
18.04.2022 01:14
Рынок ОВГЗ (2991)
17.04.2022 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.