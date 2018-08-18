Додано: Пон 18 кві, 2022 00:39

Zebra написав: Клиент_ написав: Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?

За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве. Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве.

Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле. Посмотрите на жителей Мариуполя. Им казалось, что можно вкладываться в недвижимость, бизнес, война ушла, линии разграничения расчерчены, подписан Минск-2. Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме... Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле.Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме...

Похоже, что Вы не понимаете что такое Минск-2. Это акт капитуляции Украины, который очень не хотелось выполнять. И я не думаю, что хотя бы один здравомыслящий житель Мариуполя куда-то там вкладывался, все что произошло в последние два месяца - очень ожидаемо для мариупольца(и несколько неожиданно для тех, кто живет подальше).Зебра, я раньше Вас читал на ветке криптовалют, в которых я не имею компетенции, просто интересуюсь как обыватель, и ....доверял.Теперь понимаю, что зря. После того, как почитал Ваши многочисленные комментарии насчет войны. Скорее всего Вы в криптовалютах так же разбираетесь.