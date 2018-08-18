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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 кві, 2022 23:26
Клиент_ написав:
Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?
За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве.
Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле. Посмотрите на жителей Мариуполя. Им казалось, что можно вкладываться в недвижимость, бизнес, война ушла, линии разграничения расчерчены, подписан Минск-2. Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме...
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Zebra
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Додано: Нед 17 кві, 2022 23:55
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
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beee
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:08
Вот кому нужно переехать, это Рієл. Заберите его пожалуйста обратно, так сказать в столицу только обязательно с партнёром Геной. Они уродуют город Киев своими отвратными проектами: изуродовали Подол, кпи, набержую и перешли уродовать львовскую площадь.
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beee
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:33
beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:39
Zebra написав: Клиент_ написав:
Что металлурги, машиностроители, шахтеры, портовые работники, беженцы из индустриальных, да и сельских районов будут делать в Киеве?
За уши притянута привлекательность Киева, особенно сейчас, когда крупный бизнес системно сокращает присутствие в Киеве.
Многие еще живут розовыми иллюзиями. В Киеве и вокруг него было много иностранных инвестиций, совместных предприятий. Однозначно многие уйдут, или переместятся в менее рисковые районы. Все знают, что была первая чеченская, а затем вторая чеченская, пока не был решен чеченский вопрос. Пора бы уже реально мыслить, что пока жив Путин, Украина, а в особенности Киев, настроенный после этой войны строго антироссийски, не просто его не устроит, а будет как кость в горле. Посмотрите на жителей Мариуполя. Им казалось, что можно вкладываться в недвижимость, бизнес, война ушла, линии разграничения расчерчены, подписан Минск-2.
Но я предупреждал всех, а меня за это вытирали на форуме...
Похоже, что Вы не понимаете что такое Минск-2. Это акт капитуляции Украины, который очень не хотелось выполнять. И я не думаю, что хотя бы один здравомыслящий житель Мариуполя куда-то там вкладывался, все что произошло в последние два месяца - очень ожидаемо для мариупольца(и несколько неожиданно для тех, кто живет подальше).
Зебра, я раньше Вас читал на ветке криптовалют, в которых я не имею компетенции, просто интересуюсь как обыватель, и ....доверял.
Теперь понимаю, что зря. После того, как почитал Ваши многочисленные комментарии насчет войны. Скорее всего Вы в криптовалютах так же разбираетесь.
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Damien
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Додано: Пон 18 кві, 2022 00:52
UA написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.
Это правда. Скорее всего beee
еще не ходил по руинам рухнувшего бизнеса(мне это знакомо)
И поднимал он тяжелые камни...И говорил с ними... Вспоминая их имена (прим.-своих работников)
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Додано: Пон 18 кві, 2022 01:00
Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 01:05
UA написав:
Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.
не понял ничего.
Что за Марика?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 01:08
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
не путайтесь в терминологии.
Уже сейчас идет активный дорожай и по сути кто не купил - тот опоздал. Ну может быть еще можно как-то со своей хромой лошади кеша впрыгнуть на подножку самого последнего вагона поезда дорожая, набирающего скорость.
А когда откроется рынок земли (добавим остановку части строек и ипотеку под 12%) - это будет не дорожай. Это будет ракета ту_зе_мун
Мы только что цифрами разобрали ракету. Есть другие цифры?
дорожай это +20+50% -он идет полным ходом.ракета
туземун это +100+300% к текущим ценам - вот эту ракету
мы ждем, уже купили билеты в первом ряду.
А дальность и цена ракеты?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 01:11
proftpd66 написав: UA написав:
Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.
не понял ничего. Что за Марика
?
Его нельзя принять внутрь
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