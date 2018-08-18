зачем вам бетон? делайте ракеты и зарабатывайте 300%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45
Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
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