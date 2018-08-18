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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9766976797689769

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22

  Damien написав:
  proftpd66 написав:
  UA написав:Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.


не понял ничего.
Что за Марика?

Его нельзя принять внутрь


зачем вам бетон? делайте ракеты и зарабатывайте 300% :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45

  Damien написав:Зебра, я раньше Вас читал на ветке криптовалют, в которых я не имею компетенции, просто интересуюсь как обыватель, и ....доверял.
Теперь понимаю, что зря. После того, как почитал Ваши многочисленные комментарии насчет войны. Скорее всего Вы в криптовалютах так же разбираетесь.

Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 04:38

  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите


Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
rjkz
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