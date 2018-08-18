зачем вам бетон? делайте ракеты и зарабатывайте 300%
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45
Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
Додано: Пон 18 кві, 2022 04:38
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
|