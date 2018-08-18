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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9766976797689769

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22

  Damien написав:
  proftpd66 написав:
  UA написав:Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.


не понял ничего.
Что за Марика?

Его нельзя принять внутрь


зачем вам бетон? делайте ракеты и зарабатывайте 300% :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45

  Damien написав:Зебра, я раньше Вас читал на ветке криптовалют, в которых я не имею компетенции, просто интересуюсь как обыватель, и ....доверял.
Теперь понимаю, что зря. После того, как почитал Ваши многочисленные комментарии насчет войны. Скорее всего Вы в криптовалютах так же разбираетесь.

Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 04:38

  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите


Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 05:55

Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 05:59

  UA написав:
  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите

beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.

+ Похоже, что с восприятием реальности у этого персонажа, который несет откровенную ахинею - очевидные проблемы. Львов - ужасен для прогулок??? :shock: Где он ходил там интересно :?: Может в районе "убитых" панельных хрущей, в одном из советских спальников ( вероятно точь в точь похожих на его "родимую обитель", так яростно им ненавидимую к тому же).
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 18 кві, 2022 06:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:20

  sergikkc007 написав:Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.

Ужгород+ Мукачево имеют потенциал, они близки к Европам при этом там нет перенаселения, перегруженной инфраструктуры. Хороший климат, экология, мультикультурность.
  Zebra написав:Спад в экономике будет огромный
рост мировой экономики в 20м веке как раз начался после вм2. До вм2 была великая депрессия и гиперинфляция в Германии.

Я не сторонник вооруженных конфликтов, но они разрушают старые экономические связи и влияние элит, которые являются тормозом в развитии многих государств.

РФ перестанет играть ключевую роль поставщика энергоносителей в Европу, пуйло перестанет быть влиятельным политиком, на этом поднимутся какие то другие государства со своими национальными идеями, появится что то глобально новое. Усилится роль одних стран (восточная Европа, Британия, Турция) и ослабнет других (западная Европа, РФ)

эти процессы, пока ещё сложно осмыслить. Перелом в войне наступит когда это осмысление к большинству придёт. Например визит 4х президентов в Киев, премьера Джонсона. Киев становится Нью Васюками.

Ведущие политики мира будут стоять в очереди чтобы пожать руку Зеленского. А инвесторы чтобы завести свои инвестиций. По крайней мере пока такие шансы есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 06:36, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:28

  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает
budmix_org
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:40

  budmix_org написав:
  Negotive написав:Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.


Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает


Мне кажеться сейчас в таких городах как Харьков, Чернигов, Марик, Херсон не продашь даже за 20% от довоенной стоимости.
Хомякоид
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