Додано: Пон 18 кві, 2022 06:20

sergikkc007 написав: Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе. Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.

Zebra написав: Спад в экономике будет огромный Спад в экономике будет огромный

Ужгород+ Мукачево имеют потенциал, они близки к Европам при этом там нет перенаселения, перегруженной инфраструктуры. Хороший климат, экология, мультикультурность.рост мировой экономики в 20м веке как раз начался после вм2. До вм2 была великая депрессия и гиперинфляция в Германии.Я не сторонник вооруженных конфликтов, но они разрушают старые экономические связи и влияние элит, которые являются тормозом в развитии многих государств.РФ перестанет играть ключевую роль поставщика энергоносителей в Европу, пуйло перестанет быть влиятельным политиком, на этом поднимутся какие то другие государства со своими национальными идеями, появится что то глобально новое. Усилится роль одних стран (восточная Европа, Британия, Турция) и ослабнет других (западная Европа, РФ)эти процессы, пока ещё сложно осмыслить. Перелом в войне наступит когда это осмысление к большинству придёт. Например визит 4х президентов в Киев, премьера Джонсона. Киев становится Нью Васюками.Ведущие политики мира будут стоять в очереди чтобы пожать руку Зеленского. А инвесторы чтобы завести свои инвестиций. По крайней мере пока такие шансы есть.