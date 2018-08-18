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Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45
Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
Додано: Пон 18 кві, 2022 04:38
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
Додано: Пон 18 кві, 2022 05:55
Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.
Додано: Пон 18 кві, 2022 05:59
+ Похоже, что с восприятием реальности у этого персонажа, который несет откровенную ахинею - очевидные проблемы. Львов - ужасен для прогулок??? Где он ходил там интересно Может в районе "убитых" панельных хрущей, в одном из советских спальников ( вероятно точь в точь похожих на его "родимую обитель", так яростно им ненавидимую к тому же).
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 18 кві, 2022 06:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:20
Ужгород+ Мукачево имеют потенциал, они близки к Европам при этом там нет перенаселения, перегруженной инфраструктуры. Хороший климат, экология, мультикультурность.
рост мировой экономики в 20м веке как раз начался после вм2. До вм2 была великая депрессия и гиперинфляция в Германии.
Я не сторонник вооруженных конфликтов, но они разрушают старые экономические связи и влияние элит, которые являются тормозом в развитии многих государств.
РФ перестанет играть ключевую роль поставщика энергоносителей в Европу, пуйло перестанет быть влиятельным политиком, на этом поднимутся какие то другие государства со своими национальными идеями, появится что то глобально новое. Усилится роль одних стран (восточная Европа, Британия, Турция) и ослабнет других (западная Европа, РФ)
эти процессы, пока ещё сложно осмыслить. Перелом в войне наступит когда это осмысление к большинству придёт. Например визит 4х президентов в Киев, премьера Джонсона. Киев становится Нью Васюками.
Ведущие политики мира будут стоять в очереди чтобы пожать руку Зеленского. А инвесторы чтобы завести свои инвестиций. По крайней мере пока такие шансы есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 кві, 2022 06:36, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:28
Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:40
Мне кажеться сейчас в таких городах как Харьков, Чернигов, Марик, Херсон не продашь даже за 20% от довоенной стоимости.
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