|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:22
Damien написав: proftpd66 написав: UA написав:
Про рынок недвижимости Марика тут писал.
Но Фейлес зачем-то стер.
Вкратце - риски в Марике понимали. Потому РН там был специфический.
не понял ничего. Что за Марика
?
Его нельзя принять внутрь
зачем вам бетон? делайте ракеты и зарабатывайте 300%
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 кві, 2022 01:45
Damien написав:
Зебра, я раньше Вас читал на ветке криптовалют, в которых я не имею компетенции, просто интересуюсь как обыватель, и ....доверял.
Теперь понимаю, что зря. После того, как почитал Ваши многочисленные комментарии насчет войны. Скорее всего Вы в криптовалютах так же разбираетесь.
Кого я заставляю меня читать? Я даю долгосрочный прогноз основываясь на фундаментальных вещах, чтоб отговорить и себя, и людей от вЛошений. Спад в экономике будет огромный. Это не финансовый кризис, когда все целое, просто в деньгах запутались - это разрушения целых отраслей, налаженных цепочек, инфраструктуры. Мы переживем еще одни 90-ые, прежде, чем все наладится (и то, не совсем верное сравнение, тогда было перераспределение собственности, а не ее разрушение, более правильно было бы сравнивать с послевоенными 1940-ыми). Я приводил для сравнения цены в Сирии до войны и после войны. Киевских лендлордов ничего хорошего не ждет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11155
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1656 раз.
- Подякували: 2429 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 кві, 2022 04:38
beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12945
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6756 раз.
- Подякували: 3783 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 05:55
Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 266
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 05:59
UA написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.
+ Похоже, что с восприятием реальности у этого персонажа, который несет откровенную ахинею
- очевидные проблемы. Львов - ужасен для прогулок???
Где он ходил там интересно
Может в районе "убитых" панельных хрущей, в одном из советских спальников ( вероятно точь в точь похожих на его "родимую обитель", так яростно им ненавидимую к тому же).
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 18 кві, 2022 06:32, всього редагувалось 1 раз.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:20
sergikkc007 написав:
Тоді я за Ужгород. Місто має особливий шарм та і географічне розташування сприятливе.
Ужгород+ Мукачево имеют потенциал, они близки к Европам при этом там нет перенаселения, перегруженной инфраструктуры. Хороший климат, экология, мультикультурность.
Zebra написав:
Спад в экономике будет огромный
рост мировой экономики в 20м веке как раз начался после вм2. До вм2 была великая депрессия и гиперинфляция в Германии.
Я не сторонник вооруженных конфликтов, но они разрушают старые экономические связи и влияние элит, которые являются тормозом в развитии многих государств.
РФ перестанет играть ключевую роль поставщика энергоносителей в Европу, пуйло перестанет быть влиятельным политиком, на этом поднимутся какие то другие государства со своими национальными идеями, появится что то глобально новое. Усилится роль одних стран (восточная Европа, Британия, Турция) и ослабнет других (западная Европа, РФ)
эти процессы, пока ещё сложно осмыслить. Перелом в войне наступит когда это осмысление к большинству придёт. Например визит 4х президентов в Киев, премьера Джонсона. Киев становится Нью Васюками.
Ведущие политики мира будут стоять в очереди чтобы пожать руку Зеленского. А инвесторы чтобы завести свои инвестиций. По крайней мере пока такие шансы есть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 06:36, всього редагувалось 5 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1976 раз.
- Подякували: 2829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:28
Negotive написав:
Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:40
budmix_org написав: Negotive написав:
Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Не миф. Дайте дисконт в 50-60% и найдётся покупатель за нал по схеме с распиской или доверкой. Авантюристов хватает
Мне кажеться сейчас в таких городах как Харьков, Чернигов, Марик, Херсон не продашь даже за 20% от довоенной стоимости.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2040 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:55
Хомякоид написав:
Марик, Херсон не продашь даже за 20% от довоенной стоимости.
когда станет понятен механизм компенсации появится шанс купить за 20% то, что потом будет стоить дорого.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 06:55, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1976 раз.
- Подякували: 2829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:55
Хомякоид написав: rjkz написав:
В условиях соседства с ордой, это самое разумное решение.
Никаких излиществ.
"Дешево, надежно и практично"(с)
И это должно стать принципом строительства на долгие годы в Украине.
Никаких концептуальностей за счет государства.
Желающие строить тетрисы и прочие концептуальные овнострои должны быть готовыми восстанавливать это все с известной периодичностью.
Со временем, все эти эстетические излишества сойдут на нет как любая модная пена. И ее заменит практичная целесообразность.
Так то оно так.
А как же с транспортной доступностью ?
Если бы продлили ветку метро в поля километров так на 50, то можна было с двух сторон от ветки застроить такими домиками. Кстати наземное метро по моему совсем недорогое в постройке.
А так кому понравиться ехать час в маршрутке у Кийов на роботу с такого домика ?
А метро им зачем? В городе куча пустырей - завод + аэродром Антонова, завод атек итд. Сады на нивках еще не все освоены.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5963
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1001 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21963
|6150501
|
|
|1008
|2159999
|
|
|16
|34301
|
|