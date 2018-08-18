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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 06:58
vitaliian написав:
А инвесторы чтобы завести свои инвестиций.
а за взятки очередь можно будет обойти?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:03
beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Вы бывали хоть когда-то во Львове?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:04
Investor_K написав: vitaliian написав:
А инвесторы чтобы завести свои инвестиций.
а за взятки очередь можно будет обойти?
Только очередь в крематорий
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:11
rjkz написав:
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:23
rjkz написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
Для столицы нужна инфраструктура. Перемещаем столицу в Бердичев, дороги туда ездить есть? Крупные ЖД узел, аэропорт, отели включала vip, десятки банков, клиники топового уровня, рестораны на тысячи персон, ЖК "правительственного" уровня комфорта, парковки, бассейны, фитнеса залы, частные садики и школы, обслуга всех мастей.
В Украине этого нет нигде кроме Киева. По инфраструктуре мы бедная страна и каждый средний городок не может себе всего этого позволить.
Вашингтон сам по себе не большой но с агломерацией 6,3 млн человек. Исторически в штатах многие предпочитают жить в пригородах, рассматривать население любой столицы без Агломерации - ни о чем.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 кві, 2022 07:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:24
BIGor написав:
Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.
Они не только там зарегистрированы, но и реально работают.
Я лично был несколько раз в штате Вашингтон, неделями был в Сиэтле и неделями каждое утро приезжал прямо к главному офису компании Amazon
.
Приличная компания с приличными (но и не самыми "крутыми"
)условиями работы для сотрудников.
Не уверен, но кажется главный офис компании Майкрософт тоже в Сиэттле.
Вообще-то город слегка выглядит "колхозным", и это и реально на отшибе США - самый самый северо-запад.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 18 кві, 2022 07:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:27
vitaliian написав:
Для столицы нужна инфраструктура. Перемещаем столицу в Бердичев, дороги туда ездить есть? Крупные ЖД узел, аэропорт, отели включала vip, десятки банков, клиники топового уровня, рестораны на тысячи персон, ЖК "правительственного" уровня комфорта, парковки, обслуга всех мастей.
Вашингтон сам по себе не большой но с агломерацией 6,3 млн человек. Исторически в штатах многие предпочитают жить в пригородах, рассматривать население любой столицы без Агломерации - ни о чем.
Вы реально думаете что в ближайшие годы выделенное будет востребованно? UA действительно был прав - многие до сих пор в розовых очках
.
А ЖД узел в Бердичиве и так есть.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:31
BIGor написав:
Вы реально думаете что в ближайшие годы выделенное будет востребованно
это и многое чего я не перечислил, востребовано даже сейчас, когда ещё не ясно чем всё закончится. У вас панические настроения (без сарказма).
В киевском метро можно укрыть тысячи людей от бомб, в том числе например врачей редких специализаций. В Бердичеве где укрывать этих же людей?
Киев как столица строился с 1945 года, 77 лет. Сейчас за пару лет мы это построим в другом месте. Примерно как луну заселить.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:42
rjkz написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?
Пример США в принципе не релевантен. Так же как и примеры всех бывших британских колоний. Турция - тоже плохой пример - Османская империя развавлилась. Появилась новая страна. Есть еще пример Казахстана. Но Астана - искусственная столица куда никто ехать не хочет и не факт, что теперь ее не перенесут обратно. Столица Украины может быть только в Киеве. Иначе надо переименовывать страну.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:54
BIGor написав: beee написав:
Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите
Вы бывали хоть когда-то во Львове?
Пока ездил гулять, ещё нормально.
Попробовал пожить - деревня с проблемами коммуникаций.
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