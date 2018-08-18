Додано: Пон 18 кві, 2022 08:16

BIGor написав: rjkz написав: Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.

Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.

Но столица - Вашингтон.

Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.

Столица - маленький Олбани. Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.Но столица - Вашингтон.Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.Столица - маленький Олбани.

Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай. Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.

Могу удивить еще больше.Столица этого штата - городок Олимпия.Население около 50 тыс.Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".И Боинг.Мои друзья живут в одном из близлежащих "сел". Купили дом "из овнаипалок" за 650 куе в 2020. Сейчас он тысяч 800 уже.Это в Украине предрассудки, что жизни за пределом крупных городов нет.Кстати, если кому-то все еще такое интересно.Я до войны писал о знакомой, которая продает квартиру в НЙ.Она уже снизила до 250 куе. Старт был с 300. Не может продать. С августа прошлого года.В доме продаются еще 3 квартиры - ситуация подобна. Одна стартовала с 335, сейчас 280. Другая с 280, сейчас 260. По этим даже просмотров нет. Раньше в этом доме квартиры выкупались еще до попадания на маркет.В целом по зипкоду ценник снижается или квартиры висят не продаваясь.Так что примите к сведению.