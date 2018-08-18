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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9768976997709771

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:57

  UA написав:
  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите

beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.

Я зарабатываю на строительстве и РЕКОНСТРУКЦИИ домов.
А квартиры и ремонты это вынужденное хобби.
Работы у меня ближайшие годы будет навалом.
А вы в ларьках торгуете? Шаурма?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:58

  roberto dark написав:
  UA написав:
  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите

beee, если не ошибаюсь вы зарабатывали на икорку с хлебом делая модные ремонты на продажу?
У вас впереди длинный путь принятия реальности.
Как ваш дом под Киевом?
Уже везде пускают.

+ Похоже, что с восприятием реальности у этого персонажа, который несет откровенную ахинею - очевидные проблемы. Львов - ужасен для прогулок??? :shock: Где он ходил там интересно :?: Может в районе "убитых" панельных хрущей, в одном из советских спальников ( вероятно точь в точь похожих на его "родимую обитель", так яростно им ненавидимую к тому же).

Ну так поживи там, персонаж, потом расскажешь
Что касается меня, то я живу во Львове месяц в году.
И только в центре.
с 9 часов вечера - темно и пусто. Зимой тоска и грусть. Детских клубов нет. Для детей вообще ничего нет.
В наличии - бары и клубы. Всё.
СТО проблема. машину никто не мог отремонтировать.
Пробки, проездов нет. развязок нет -только несколько круговых.
С канализацией у львова проблемы.
Молл вроде ашана - детский по размерам.
ТРЦ - один и тот среднего уровня.
проезжая по спальным районам - страх, темнота и ужас.
Востаннє редагувалось beee в Пон 18 кві, 2022 08:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:05

Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:06

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Вы реально думаете что в ближайшие годы выделенное будет востребованно
это и многое чего я не перечислил, востребовано даже сейчас, когда ещё не ясно чем всё закончится. У вас панические настроения (без сарказма).

В киевском метро можно укрыть тысячи людей от бомб, в том числе например врачей редких специализаций. В Бердичеве где укрывать этих же людей?

Киев как столица строился с 1945 года, 77 лет. Сейчас за пару лет мы это построим в другом месте. Примерно как луну заселить.

Ну что за бред, у нас скоро голод будет - а Вы чешете про вип-гостинницы. Спортзал для жизни дадут - а что и за что будем питаться?
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:16

  BIGor написав:
  rjkz написав:Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.

Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.


Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг.
Мои друзья живут в одном из близлежащих "сел". Купили дом "из овнаипалок" за 650 куе в 2020. Сейчас он тысяч 800 уже.
Это в Украине предрассудки, что жизни за пределом крупных городов нет.

Кстати, если кому-то все еще такое интересно.
Я до войны писал о знакомой, которая продает квартиру в НЙ.
Она уже снизила до 250 куе. Старт был с 300. Не может продать. С августа прошлого года.
В доме продаются еще 3 квартиры - ситуация подобна. Одна стартовала с 335, сейчас 280. Другая с 280, сейчас 260. По этим даже просмотров нет. Раньше в этом доме квартиры выкупались еще до попадания на маркет.
В целом по зипкоду ценник снижается или квартиры висят не продаваясь.
Так что примите к сведению.
rjkz
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