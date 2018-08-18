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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 195
1. Не вище 900
22%
43
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:05

Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:06

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Вы реально думаете что в ближайшие годы выделенное будет востребованно
это и многое чего я не перечислил, востребовано даже сейчас, когда ещё не ясно чем всё закончится. У вас панические настроения (без сарказма).

В киевском метро можно укрыть тысячи людей от бомб, в том числе например врачей редких специализаций. В Бердичеве где укрывать этих же людей?

Киев как столица строился с 1945 года, 77 лет. Сейчас за пару лет мы это построим в другом месте. Примерно как луну заселить.

Ну что за бред, у нас скоро голод будет - а Вы чешете про вип-гостинницы. Спортзал для жизни дадут - а что и за что будем питаться?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:16

  BIGor написав:
  rjkz написав:Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.

Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.


Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг.
Мои друзья живут в одном из близлежащих "сел". Купили дом "из овнаипалок" за 650 куе в 2020. Сейчас он тысяч 800 уже.
Это в Украине предрассудки, что жизни за пределом крупных городов нет.

Кстати, если кому-то все еще такое интересно.
Я до войны писал о знакомой, которая продает квартиру в НЙ.
Она уже снизила до 250 куе. Старт был с 300. Не может продать. С августа прошлого года.
В доме продаются еще 3 квартиры - ситуация подобна. Одна стартовала с 335, сейчас 280. Другая с 280, сейчас 260. По этим даже просмотров нет. Раньше в этом доме квартиры выкупались еще до попадания на маркет.
В целом по зипкоду ценник снижается или квартиры висят не продаваясь.
Так что примите к сведению.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:21

  akurt написав:
  BIGor написав:Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.

Они не только там зарегистрированы, но и реально работают.
Я лично был несколько раз в штате Вашингтон, неделями был в Сиэтле и неделями каждое утро приезжал прямо к главному офису компании Amazon.
Приличная компания с приличными (но и не самыми "крутыми")условиями работы для сотрудников.
Не уверен, но кажется главный офис компании Майкрософт тоже в Сиэттле.
Вообще-то город слегка выглядит "колхозным", и это и реально на отшибе США - самый самый северо-запад.


Майкрософт расположен в "селе" Редмонд в 27 км от Сиэтла.
45 тыс населения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:25

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.

Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.


Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг. \\\

Опыт "одноэтажной Америки" -- это хорошо, конечно (в плане "нифигасебе! -- и так бывает?!?"). Но к Европе вообще и Украине в частности это все какое отношение имеет?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:27

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Львов в роли столицы звучит издевательски саркастично. Село селом. Даже для пеших прогулок не впечатляет для повседневной жизни,
а не только побухать в отпуск.
Новостройки в центре на уровне эконом в Киеве.
Ни одного нормального ТРЦ.
Для жизни (не для прогулок) ужасен по словам самих же местных жителей.
О деловой роли, развязках, а тем более коммуникациях, транспорте речи не идёт.
Вы из якої деревни, колхозники. Что вы курите


Я может вас удивлю, но не всегда столица - это самый крупный и пуповый город.
Самый большой город США и его деловая столица - НЙ.
Но столица - Вашингтон.
Сам НЙ находится в штате НЙ, но опять-же не его столицей является.
Столица - маленький Олбани.
Не Сан-Франциско или Лос-Анжелес столица Калифорнии, а в общем-то депрессивный Сакраменто. Столица Нью-Джерси - депрессивный на всю голову Трентон.
Самый больщой и известный город Невады - Лас-Вегас, но столица - Карсон-Сити.
И конечно, сложно себе представить, что не Майами - столица Флориды, а деревня Таллахасси.
В Каннаде три самых больших города - Ванкувер (канадский, ибо еще есть американский чуть южнее на том-же побережье), Торонто и франкофонный Монреаль.
Но столицей является маленькая Оттава.
Саммый большой и известный город Австралии - Сидней, но столица - Канберра.
Самый большой и известный город Турции - Стамбул, но столица - Анкара.
Продолжать?

Пример США в принципе не релевантен. Так же как и примеры всех бывших британских колоний. Турция - тоже плохой пример - Османская империя развавлилась. Появилась новая страна. Есть еще пример Казахстана. Но Астана - искусственная столица куда никто ехать не хочет и не факт, что теперь ее не перенесут обратно. Столица Украины может быть только в Киеве. Иначе надо переименовывать страну.


Я не против, чтобы Киев оставался столицей. Но и критичного в этом ничего не вижу, если-бы не война. Только в мирное время. Только под влиянием исключительно факторов мирного характера и только если в целом от этого выиграют все.
Сейчас и до развала раши - только Киев!
Но парасян!
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:29

  Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.

С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?

Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще :!: А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы. :?

Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" .. :?: Проснитесь!
P.S. Прогнозы Зебры после войны актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 18 кві, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:34

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Я когда-то долго удивлялся, Амазон и Старбакс зареганы в городе Сиэтл (700 тыс. чел.) штата Вашингтон - на выселках считай.


Могу удивить еще больше.
Столица этого штата - городок Олимпия.
Население около 50 тыс.
Рядом с Сиэтлом находится и Майкрософт. В каком-то "селе".
И Боинг. \\\

Опыт "одноэтажной Америки" -- это хорошо, конечно (в плане "нифигасебе! -- и так бывает?!?"). Но к Европе вообще и Украине в частности это все какое отношение имеет?..


Пока не применят - не имеет,
Начнут применять - будет иметь отношение.
Потенциал огромный, но видят его не только лишь все.
Стереотипы мышления - это не только хорошо, но иногда и плохо. :lol:
Сложные проблемы порой имеют простые решения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Львов себя показал во всей красе. По 30 кило за гуано в месяц. На несчастье решили обогатиться.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:36

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Я со Львова. С вышенаписаным согласен. Андрий Доля мудак, который уже настолько распилял все бюджеты, что недельки за две, до начала войны, признал, что у города нет денег.

С чем вы согласны? С тем, что во Львове негде прогуляться? Стрийский парк, Кайзервальд, Погулянка, парки Ивана Франко и Культуры под землю провалились? Или красивейшая историческая часть города уже разрушены?

Мне приятель недавно звонил, который волонтерит помогая беженцам с Восточной Украины. Говорит они по Львову ходят с открытым ртом, как будто в Париж попали. С их слов даже не представляли, что у нас в стране такое может быть вообще :!: А то, что коррупция на ЗУ зашкаливает - это не новость, так где её нет? В Киеве что-ли ? Посмотрим ещё как будут все эти гранды и финансовая помощь от наших западных партнёров "оприходоваться" в послевоенное время и в чьи карманы. :?

Дай Бог хотя-бы, что бы голода не было и объекты критической инфраструктуры восстановили в кратчайшие сроки. Какие там ещё "нью васюки" :!: Проснитесь :!: Прогнозы Зебры актуальны КАК НИКОГДА в этом плане.

Вам написали не про прогулки, а про повседневную жизнь. Причём здесь прогулки вообще.
beee
 
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